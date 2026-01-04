פרסום ראשון: רחפן זוהה מעל בסיס נבטים - שב"כ מעורב בחקירה

אירוע חריג התרחש במהלך סוף השבוע בבסיס נבטים - אחד הבסיסים הרגישים ביותר של חיל האוויר. חמ"ל הבסיס זיהה רחפן שטס מעל שטח הבסיס במשך מספר דקות, והכוחות הוזעקו למקום.

לאחר סריקות אותר החשוד, צעיר בן 21, וברשותו נתפס שלט הרחפן. בחקירתו טען: "צילמתי נחלים, אני גר סמוך". למרות זאת, כלל כיווני החקירה נבדקים, כולל חשד לריגול עבור איראן. שב"כ מעורב בחקירה, בשל הרגישות הביטחונית של הבסיס.

בסיס נבטים מהווה יעד אסטרטגי רגיש, הנתון לאיומים שונים לאורך השנים, ובשנתיים האחרונות אף נרשמו ניסיונות ריגול קודמים.

בחודש נובמבר האחרון דיווחנו על מחדל אבטחה חמור בצה"ל: מקורות בבסיס חיל האוויר נבטים שבדרום סיפרו ל-i24NEWS על תופעה רחבת היקף בה רחפנים עוינים חודרים לבסיס מערערה הסמוכה ומצלמים נקודות אסטרטגיות במרחב, בהם מגורי טייסים, מבנים צבאיים, חיילים ומשפחות טייסים ואחרים.

בחיל האוויר מסרו כי הם מנסים להיאבק בתופעה במגוון פתרונות, אך עד כה לא הצליחו למצוא מענה אפקטיבי. גם במשטרה לא יצאו למבצעי אכיפה כלפי מטיסי הרחפנים, כשלטענתם הם מקבלים את הדיווח באיחור של יום או יומיים בכל פעם - ולא בזמן אמת.

גורמים במערכת הביטחון שמעורים בנושא מסרו: "אבטחת מתקנים צבאיים לרבות בסיסי חיל האוויר הינם באחריות צה"ל בלבד. הדיווחים שמתקבלים במשטרה הם תמיד בדיעבד והמשטרה היא זו שמבקשת מספר פעמים לקבל דיווח בזמן אמת". מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל פועל במגוון כלים לנטר ולהגן על בסיסיו השונים מפני איום הרחפנים".