אבישי גרינצייג מפרסם: בדיקה פלילית נגד ראשי שב"כ לשעבר

שורה של בכירים לשעבר התייצבה לפני כמה שבועות פה אחד נגד בחירתו של דוד זיני לראש הארגון • אך למרות שזה מונה בסופו של דבר - הם מסרבים להעביר לו מידע חסוי • צפו

אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■