אבישי גרינצייג מפרסם: בדיקה פלילית נגד ראשי שב"כ לשעבר

שורה של בכירים לשעבר התייצבה לפני כמה שבועות פה אחד נגד בחירתו של דוד זיני לראש הארגון • אך למרות שזה מונה בסופו של דבר - הם מסרבים להעביר לו מידע חסוי • צפו

אבישי גרינצייג
1 דקות קריאה
נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, בדיון בכנסת, ארכיון
שורה של ראשי שב"כ לשעבר התייצבה לפני כמה שבועות פה אחד נגד מינויו של דוד זיני לראש הארגון. פרשננו אבישי גרינצייג דיווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי נפתחה נגדם בדיקה פלילית מאחר ולמרות שדוד זיני מונה בסופו של דבר -  הם מסרבים להעביר לו מידע חסוי. 

צפו בדיווח המלא:

