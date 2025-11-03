נתניהו התחרט: בישראל שקלו שמחבלים יחצו לשטח של חמאס

בעקבות הביקורת: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (שני) כי קבוצת מחבלים הנמצאת בשטח הקו הצהוב לא יעברו לשטח שבשליטת חמאס. הדבר הגיע לאחר שבישראל שקלו בחיוב לאפשר למאות המחבלים שנמצאים בתווי התת-קרקעי בשטח שבשליטת צה"ל בעזה, לחצות את הקו הצהוב. בין הגורמים הביטחוניים יש הטוענים כי הם כלל לא מודעים להסכם הפסקת האש שנחתם.

בשבועיים האחרונים אותם מחבלים, השוהים בשכונת ג'נינה שברפיח, הוציאו שתי מתקפות נגד כוחות צה"ל, בהם נהרגו שלושה לוחמים. אז, התנער מהם חמאס - וכעת מנסה להשיבם לשטח שבשליטתו. נציין כי מבחינת ההסכם יש לישראל את הזכות לפעול נגדם, מאחר והם שוהים בתוך הקו הצהוב.

משפחתו של אפי פלדבאום, לוחם הצמ"ה שנפל באחת התקריות מול המחבלים לפני כשבוע, פנתה לראש הממשלה וקראה לו לעצור "את השמועות ותודיע עכשיו שמחבלי חמאס לא יקבלו פרס על הרג חיילי צה"ל, ישנם רק שני אפשרויות - או שיכנעו או שיחוסלו". המשפחה ציינה כי הם יעמדו "כחומה בצורה לעצור את הטירוף".

גורם מדיני מסר כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס, הוא ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה - תוך סיכל איומי טרור נגד כוחותינו".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר כי "אלה מחבלים שיחזרו להרוג בנו, הם בידינו כעת והממשלה עומדת לשחררם. לא היה כדבר הזה". עוד הוסיף כי מדובר ב"אובדן עשתונות ערכי, דמם של בנינו אינו הפקר".

גורם המעורה בפרטים מסר אמש ל-i24NEWS כי חמאס פנה באמצעות המתווכות כדי לאפשר למחבלים יציאה בטוחה, ושמתנהלים מגעים על סוגייה זו.