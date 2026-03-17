אחראים על זיהוי השיגורים מלבנון ומאיראן: הצצה נדירה לבסיס הסודי של חיל האוויר

הבסיס של יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר נמצא במירון, קרוב לגבול הצפוני • החיילים ביחידה, בקרי טיסה, יושבים שעות מול מכ"מים ומסכים, אשר דורשים ריכוז מקסימלי • ככה זה שאחראים על זיהוי השיגורים ארצה

יונתן רוה
יונתן רוה ■ כתב i24NEWS ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
שיגור מיירט בגבול ישראל לבנון, ארכיון
שיגור מיירט בגבול ישראל לבנון, ארכיוןאייל מרגולין / פלאש 90

המקום הכי רגיש בארץ כיום הוא בסיס יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר, שיושבת במירון - קרוב לגבול הצפוני - ומזהה את השיגורים והאיומים. החיילים המשרתים ביחידה, בקרי טיסה, יושבים שעות רבות מול מכ"מים ומסכים, אשר דורשים ריכוז מקסימלי. אבל, מבחינתם - אין ברירה. ככה זה כשאחראים על זיהוי השיגורים מלבנון ואיראן. 

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

Video poster
אחראים על זיהוי השיגורים מלבנון ומאיראן: הצצה נדירה לבסיס הסודי של חיל האווירi24News

כאמור, מחדר השליטה שמלא במסכים שמראים להם איפה הכוחות הם מסייעים, גם בתקיפות באיראן. נשמת אפם, היא דווקא בהגנה על גבול השמיים ובכל שיגור הם צריכים לזהות, לאתר ולהכווין.

את התפקיד שלהם הם משווים לשוערי כדורגל, הבעיות מתחילות כשעבודה לא מתבצעת היטב, והתוצאה במקרה כזה, קשה. הבסיס עצמו בעל חשיבות אסטרטגית רבה, ונמצא בטווח הטילים של חיזבאללה, אבל מבחינת הצוותים במקום, הבעיה היא קטנה.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות