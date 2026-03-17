המקום הכי רגיש בארץ כיום הוא בסיס יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר, שיושבת במירון - קרוב לגבול הצפוני - ומזהה את השיגורים והאיומים. החיילים המשרתים ביחידה, בקרי טיסה, יושבים שעות רבות מול מכ"מים ומסכים, אשר דורשים ריכוז מקסימלי. אבל, מבחינתם - אין ברירה. ככה זה כשאחראים על זיהוי השיגורים מלבנון ואיראן.

כאמור, מחדר השליטה שמלא במסכים שמראים להם איפה הכוחות הם מסייעים, גם בתקיפות באיראן. נשמת אפם, היא דווקא בהגנה על גבול השמיים ובכל שיגור הם צריכים לזהות, לאתר ולהכווין.

את התפקיד שלהם הם משווים לשוערי כדורגל, הבעיות מתחילות כשעבודה לא מתבצעת היטב, והתוצאה במקרה כזה, קשה. הבסיס עצמו בעל חשיבות אסטרטגית רבה, ונמצא בטווח הטילים של חיזבאללה, אבל מבחינת הצוותים במקום, הבעיה היא קטנה.