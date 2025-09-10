עצור ראשון בדרך לאומן: עריק חרדי בן 23 נשלח לכלא צבאי

מומלצים -

עצור ראשון בדרך לאומן: תלמיד ישיבת 'חוט של חסד' בן 23, נעצר לפנות בוקר (רביעי) בשדה התעופה בדרכו לאוקראינה והועבר לכלא הצבאי.

חבר הכנסת מאיר פרוש הגיב: "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, יצא היום לדרך מבצע חסר תקדים, לפיו יש למנוע מיהודים לחגוג את ראש השנה כמנהגם מידי שנה. לא ייאמן כי במדינה עם שלטון של יהודים קורה דבר כזה, זוהי בושה בינלאומית".

נזכיר כי לאחר הודעת הצבא על מעצרים צפויים בנתב"ג של משתמטים, יו"ר ארגון "מגן ומושיע" - הקרן לברכים נזקקים, ישראל פרוש, איים בראיון ברדיו קול חי, כי החברה החרדית תמחא במידה והדבר ימומש. "אם אנחנו לא נוכל לצאת לחו"ל - נתב"ג יהיה מלא עם אנשים שלנו, אנחנו לא נסכים. אנחנו נדע להביא 20 אלף איש לשדה התעופה ואנחנו בדלפקים , שאנחנו נחכה 80 אלף איש לא יוכלו לצאת", אמר.

כזכור, עשרות אלפי חרדים צפויים להמריא לאומן שבאוקראינה. בחודש שעבר ערך נתניהו דיון בנושא, במהלכו יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הציף את הסוגייה לפיה אלפים מהם - עריקים משירות צבאי - עשויים להיעצר בשל כך בשדה, כך פרסם כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. עוד נודע ל-i24NEWS כי "דרעי הציף את הנושא גם בפני לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ - וגם שם לא מצאו פתרון". במהלך הדיון, ראש הממשלה אמר: "הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון".

בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה ב-i24NEWS כי שר המשפטים יריב לוין מסרב לעמוד בראש המשרד המחזיק בסמכויות להילולת מירון והנסיעה לאומן. לצורך העברת הסמכויות דרושה הצבעה בכנסת ובליכוד חוששים כי לא יושג לכך הרוב הדרוש.