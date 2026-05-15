צה''ל החל בתרגיל פתע לבדיקת מוכנות הצבא בגבול ירדן; תנועה ערה של כוחות תורגש באזור ים המלח

תרגיל "גופרית ואש": צה"ל החל במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) בהפעלת בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע לבחינת מוכנות צה"ל לאירוע מתפרץ בגבול ירדן.

מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מתפרצים, תוך תרגול המפקדות והכוחות בכלל הדרגים - מהמטכ"ל ועד לכוחות הפועלים בשטח. במהלך התרגיל יופעלו מספר תרחישים המדמים אירועים מתפרצים, במטרה לבחון את אופן פעילות הכוחות.

כחלק מכך, תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב במרחב מלונות ים המלח ובכל מרחב הגבול המזרחי. אין חשש לאירוע בטחוני. נציגי מבקר צה"ל פרוסים כעת בבסיסים ובוחנים את פעילות הכוחות.

התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים תוך תרגול והטמעת התוכניות המבצעיות של צה"ל. תרגיל זה נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026.

הרמטכ"ל זמיר ביקר במקום וציין כי "אחד מהלקחים העיקריים מטבח ה-7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע, בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. זה מה שאנחנו מתרגלים כאן היום - תרגול מטכ״לי להתמודדות מול מתקפת טרור רחבה עם תרחישים מורכבים, בגזרה מאתגרת כשלמולנו בראש ובראשונה משימת ההגנה על הגבולות ותושבי המרחב".