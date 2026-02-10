נתניהו מודאג: כמה טילים בליסטים איראן תייצר בשנה הקרובה?

ברקע טיסת ראש הממשלה בנימין נתניהו לארצות הברית לפגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ, ואזהרתו מפני קצב השיקום המסחרר של הטילים הבליסטים באיראן, כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי נתניהו יציג את ההערכה הישראלית החדשה: כ-1,800-2,000 תוך שבועות.

למעשה, בערב מבצע "עם כלביא" גורמי מודיעין ישראליים העריכו כי איראן מחזיקה כ-3,000 טילים בליסטיים - והיא שואפת ליותר. בזמנו ההערכה הייתה: תוך שנתיים הם יגיעו ל-8,000 טילים בליסטיים. עד סוף 2025 היו אמורים להגיע ל-5,000. סכנה קיומית של ממש. אחת מהסיבות לפתוח במבצע.

בחודש יוני כ-550 טילים שוגרו, מחסני טילים הותקפו, כ-35 מפעלים נהרסו וכ-50% מהמשגרים הושמדו, כשרבים עם טילים עליהם. בסיום המבצע גורמי מודיעין העריכו מחדש: איראן עדיין מחזיקה כ-1,300 טילים בליסטיים.

אז מה קרה מחודש יוני?

ההערכה: איראן שיקמה חלק מיכולות הייצור והגבירה את קצב הייצור. בזמן שגרעין צריך לפתח במשך שנים - טיל בליסטי הוא זמין, זול וקונבנציונלי. כלומר - איראן תייצר כ-700 טילים בליסטיים תוך פחות משנה.