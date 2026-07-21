מפקדת ח'אתם אל-אנביא המאחדת את כוחות הביטחון האיראניים יוצאת הלילה (בין שלישי לרביעי) באיום חדש, ואומרת שאם ארצות הברית תתקוף את מתקני הגרעין במדינה - איראן תתייחס לכך כהרחבה של המלחמה, ותפגע באינטרסים אמריקניים, בבעלות ברית ובתומכים ברחבי האזור. בלבנון מדווחים על תקיפות של מטוסי צה"ל בדרום המדינה.

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