איראן באיום חדש: אם ארה"ב תתקוף מתקנים גרעיניים - נרחיב את מעגל האש
בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר באזור שבין העיירות אל-מנצורי ומג'דל זון בדרום המדינה • מפקדת ח'אתם אל-אנביא האיראנית מאיימת לפגוע בבעלות ברית של ארה"ב במזה"ת במידה ויותקפו אתרי מפתח במדינה
מפקדת ח'אתם אל-אנביא המאחדת את כוחות הביטחון האיראניים יוצאת הלילה (בין שלישי לרביעי) באיום חדש, ואומרת שאם ארצות הברית תתקוף את מתקני הגרעין במדינה - איראן תתייחס לכך כהרחבה של המלחמה, ותפגע באינטרסים אמריקניים, בבעלות ברית ובתומכים ברחבי האזור. בלבנון מדווחים על תקיפות של מטוסי צה"ל בדרום המדינה.
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מפקדת ח'אתם אל-אנביא המאחדת את כוחות הביטחון באיראן מאיימת: אם ארצות הברית תתקוף את מתקני הגרעין או אתרי מפתח אחרים במדינה - איראן תתייחס לכך כאסקלציה משמעותית ותפגע באינטרסים אמריקניים, בבעלות ברית ובתומכים ברחבי האזור
רשת אל-מיאדין המזוהה עם חיזבאללה: דיווח מדרום לבנון שתי תקיפות של מטוסי קרב צה״ל כוונו לעבר האזור שבין העיירות אל-מנצורי ומג’דל זון (שרה עבדלרחמן)