הערכה בישראל: "האיראנים בשבר שלא נראה משנת 1999"

פרסום ראשון: ההערכה בישראל היא שמצבו של המשטר האיראני, בעקבות גל המחאות הנרחב, הגיע לנקודה שבו הוא במצב הרעוע ביותר מאז שנת 1999.

ההחלטה על ניתוק כמעט מוחלט של האינטרנט – צעד חריג במיוחד – נתפסת כסימן מדאיג, שמעיד על אירועים חמורים המתרחשים ברחובות, כולל הרג בהיקפים נרחבים, שאינם מתועדים ומגיעים למצלמות. לכך מצטרפת העובדה שלמרות לילה משמעותי במיוחד של מחאות בכ100 ערים ברחבי איראן, יצאו ממנו מעט מאוד תיעודים באופן יחסי.

בישראל מעריכים כי מספר ההרוגים באיראן כבר חצה את רף ה-1,000, וההנחה היא שאם המחאות ימשיכו לצמוח בקצב הנוכחי – קיימת סכנה ממשית ליציבות המשטר.

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, מתוך רצון להיערך לכל תרחיש אפשרי. גורמים המעורים בדיונים מדגישים כי לא מדובר בתרחיש של “אפס או אחד”: לא בהכרח נפילת המשטר תוביל לשלטון דמוקרטי. יש גם אפשרויות שליליות יותר, וכן תרחישי ביניים – כמו פגיעה בהנהגה והצבת יורשי עצר, או מינוי מנהיג בובה הנשלט מאחורי הקלעים.

i24NEWS

לדברי גורמים מעורים, הסיטואציה מורכבת בהרבה מכפי שהיא נראית לציבור. איש אינו יודע באמת כיצד הדברים יתפתחו, והמצב נבחן בעין פקוחה וזהירה, כדי להבין לאן פני הדברים ובהתאם – כיצד נכון לישראל להגיב. בינתיים האסטרטגיה של ראש הממשלה היא: "עוקבים, תומכים, מקווים" אבל נותנים לאמריקאים לקחת את היוזמה ולאיים על המשטר, לא מעוניינים שהמחאה תהיה מזוהה באופן כלשהו עם ישראל.