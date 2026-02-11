בעולם החרדי זועמים אחרי פרסום פקודות המטכ"ל החרדיות, כשהבוקר (רביעי) פורסם בביטאון "יתד נאמן" של "דגל התורה" כי "מוליכים את החרדים שולל - מנסים להעביר אותנו מחרדיות".

"שיפסיקו לעבוד עלינו", נכתב, "צריך לשוב ולומר את האמת הברורה: הצבא לא רוצה חרדים. הוא רוצה חיילים מקרב ציבור חרדי, אבל בשום פנים ואופן שלא ישארו חרדים. כל הדיבורים על התאמת הצבא לחרדים ושאר סיפורי מעשיות, נועדו רק להוות כסות עיניים למגמה האמיתית של הצביא והיא להעביר ב'כור ההיתוך' את המתגייסים משולי הציבור החרדי שיתפתו לסיפורי הצבא".

בנוסף טענו בביטאון כי הצבא מנוגד ליהדות: "מהותו של הצבא, ערכיו, מנוגדות לערכי יסוד יהודיים, הליברליזם המדומה גובר על ערכי היהדות, הצבא אינו מסוגל וכן אינו מוכן להשתנות". על פקודות המטכ"ל נכתב כי הן נועדו "לפתות את החרדים", אך ש"הטמינו בתוכן מוקשים שיאפשרו לפתות את החרדים ואחרי שיתגייסו יעשו בהם כל מה שהם רוצים".

עוד נטען כי "בצבא מובא הסתייגויות של עורך דין תמיר דורטל על סעיפי הפוקדות, עם מסקנה ברורה מבחינתם: המסמך כולו, בא לרצות את ארגוני השמאל הרדיקלי והבג"ץ, תוך כדי הולכת החרדים שולל". כראיה הם ציינו את מאבקי רבני הציונות הדתי שנלחמים נגד השירות המשותף.

נזכיר כי ב-3 בדצמבר פרסם כתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, כי הרמטכ"ל אייל זמיר חתם על פקודות המטכ"ל לשירות החרדי, אשר יעגנו את השירות ביחידות צה"ל השונות. עד כה מדיניות השירות של בני הציבור החרדי בצה"ל הייתה מדיניות פנימית של אכ"א. כעת המדיניות מועלית לדרג של פקודת מטכ"ל, הנושאת בתוכה תוקף מחייב ומחייבת תהליכי בקרה, מימוש ועדכון עד רמת המטה הכללי.

הפקודה מפרטת זכויות נוספות להן זכאים החיילים החרדים, כגון זמני תפילות, כשרות מהודרת, הצהרת אמונים לצבא כחליף לשבועה ועוד.

במסגרת הפקודות יוקמו שלושה מסלולי שירות מותאמים לחרדים: במסגרתו משובצים החיילים בצוות מגדרי; מסלול "חרב" - במסגרתו כלל המסגרת מגדרית (לדוגמה גדוד), המפקדים הלוחמים במסלול זה יהיו ככלל חיילים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי (למעט מקרים חריגים באישור מיוחד); מסלול "דוד" במסגרתו כלל המשרתים ביחידה מקיימים אורח חיים דתי, יחידות במסלול זה יאושרו פרטנית על ידי ראש אכ"א.