נתניהו עקץ בהצהרה את צה"ל ושב"כ: "הפעם היה מודיעין מדויק בזמן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב (שבת) לעם ישראל, שום בהצהרה מוקלטת מראש ללא דאלות עיתונאים. "אנחנו היינו הראשונים ששברנו את מחסום הפחד, לפעול באיראן עצמה. איזו גאווה. צמרמורת", אמר בין היתר נתניהו, ומנה את הישגי מבצע "שאגת הארי". לפי ראש הממשלה, האיום הגרעיני האיראני היה קרוב מתמיד. "אם לא היינו יוצאים למבצע 'עם כלביא' ואחריו 'שאגת הארי', לאיראן היו כבר פצצות אטום. ואני אגיד לכם איך מנענו את זה - הפעם, הגיע אליי מידע מודיעיני מדוייק בזמן".

ראש הממשלה רמז באמירתו לביקורת עבר שהביעה הממשלה כלפי ראשי מערכת הביטחון לאחר ה-7 באוקטובר. "חיסלנו 12 ממדעני הגרעין הבכירים שלהם, תקפנו את מתקני הגרעין יחד עם האמריקנים (עם כלביא) ומטוסי הB-2 שלהם, תקפנו מצבורי טילים ומאות משגרים. הרחקנו איום קיומי כפול מידי. ואחרי 'עם כלביא' הגיע אליי שוב מודיעין מדוייק - חמיאני הורה להטמין את הטילים מתחת לקרקע לאיזור שבו גם מפציצי הB-2 לא היו מגיעים אליו".

בהמשך אמר ראש הממשלה כי "ישראל הצליחה לכתוש את תכנית הגרעין, לכתוש את תכנית הטילים הבליסטיים, והצליחה במטרה השלישית - לכתוש את המשטר באיראן". מיד לאחר מכן מנה נתניהו רשימה של בכירים איראניים שחוסלו מאז תחילת המבצע, ביניהם המנהיג הרוחני העליון ח'מינאי, את מחליפו בפועל לאריג'אני, שר ההגנה, שר המודיעין, מפקד חיל הים ועוד רבים.

בנוגע לשאר החזיתות אמר נתניהו: "בעזה אנחנו שולטים בלמעלה ממחצית משטח הרצועה, לופתים את חמאס מכל עבר, אנחנו נטפל בו. בסוריה אנחנו נמצאים בשיא החרמון ומגיעים עד הירמוך, ודואגים לאחינו הדרוזים". בנוגע ללבנון, הרחיב ראש הממשלה על ההישגים בחזית הצפונית, באותן דקות בהן חיזבאללה ירה לעבר קריית שמונה ומנרה: "נסראללה חוסל, ומה שחיסלנו יחד איתו הוא את מאגר הטילים העצום שלו. נשארו להם עוד רקטות, אנחנו מטפלים בזה. כתוצאה מהתקיפות, לבנון פנתה אלינו, ואני אישרתי את זה. אנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, שיחזיק לדורות".