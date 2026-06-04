הפרקליטות הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד אבראהים חילו, תושב רצועת עזה בן 46, שהחזיק את גופתו של סמ"ר אורון שאול עבור חמאס במשך יותר מעשר שנים, ביודעו כי הגופה נועדה לשמש כ"קלף מיקוח" מול ישראל. לחילו מיוחסות עבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעולה בנשק למטרות טרור.

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כתב האישום הוגש בתום חקירה של השב"כ, היאחב"ל בלהב 433 וצה"ל. מכתב האישום עולה כי במהלך שנת 2001 גויס חילו ללימודי הדת של החמאס וכשנתיים לאחר מכן גויס לזרוע הצבאית. עד לשנת 2024 פעל חילו במסגרת הארגון בתפקידים שונים.

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ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן", נכנס כוח של גולני לפעילות מבצעית בשכונת שג'אעייה בעזה. אחד הנגמ"שים נתקע בשל תקלה טכנית, וכשעברו החיילים לנגמ"ש אחר נורה לעברם טיל שהביא למותם של אורון ז"ל ו- 6 חיילים נוספים, ולפציעתם הקשה של שני חיילים נוספים. לאחר פגיעת הטיל בנגמ"ש, הגיעו מחבלים וחטפו את גופתו של שאול ז"ל. עוד באותו יום התקשר אל חילו פעיל חמאס וביקש להיפגש איתו. בפגישה אמר לו שיש לו פיקדון שהוא מעוניין שישמור לו עליו במשך תקופה לא ארוכה - גופה. חילו הבין שמדובר בגופה של חייל צה"ל והסכים לבקשה.

על פי כתב האישום, חילו אחסן את גופתו של אורון שאול ז"ל בתוך מקרר בשר גדול שממוקם בבית העסק שלו והונחה לדלל את פעילותו הצבאית כדי לא למשוך תשומת לב מיותרת. בהמשך הועברה הגופה למקרר חלופי עם מנעול שסופק לו.

חילו החזיק בגופתו של שאול ז"ל עד לאוקטובר 2023, אז עזב את ביתו בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ב-18 בינואר 2025 חולצה גופתו של אורון שאול ז"ל מביתו של חילו במסגרת מבצע של כוחות הביטחון והובאה למדינת לישראל.

כזכור, המידע המודיעיני שהופק מחקירתו של חילו הוביל ליציאתו לפועל של מבצע "דרום אדום". במבצע מורכב ודרמטי של שב"כ ואמ"ן, חולצה גופתו של סמ"ר שאול ז"ל והובאה לקבורה בישראל בינואר 2025. החילוץ בוצע והושלם דקות בודדות ממש לפני שנכנסה לתוקפה הפסקת האש במסגרת עסקת החטופים השנייה, ובכך נסגר מעגל מודיעיני ומבצעי רחב היקף שנמשך למעלה מעשור.

ב-20 ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן", נפל סמ"ר אורון שאול ז"ל, לוחם חטיבת גולני, באסון הנגמ"ש הממוקש בשג'אעיה. גופתו נחטפה בידי פעילי חמאס לתוך מנהרה, והוא הוגדר כחלל שמקום קבורתו לא נודע במעמד שבוי ונעדר.

במשך שנים ארוכות הובילה אימו, זהבה, מאבק ציבורי עיקש להשבתו, בעוד אביו, הרצל ז"ל, הלך לעולמו בשנת 2016 לאחר מאבק במחלת הסרטן מבלי שזכה לראות את בנו חוזר לקבר ישראל.