צילמה את בתי הזיקוק בחיפה: תושבת נצרת חשודה בריגול לאיראן

אזרחית ישראלית תושבת נצרת נעצרה בחודש מרץ האחרון בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות עבור איראן, כך הותר היום (רביעי) לפרסום בהודעה משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי.

החשודה, שומוע אבו עאבד, נעצרה במסגרת פעילות משותפת של היחידה המרכזית במחוז צפון והשב"כ, לאחר שעל פי החשד עמדה בקשר עם גורם מאיראן וביצעה עבורו שורת משימות תמורת תשלום כספי.

מחקירתה עלה כי מאז חודש אוקטובר האחרון, ביצעה החשודה משימות שונות בהכוונת מפעיליה, בהן צילום אתרים ביטחוניים רגישים ברחבי הארץ, כולל בסיסי צה"ל ובתי הזיקוק בחיפה. בנוסף, העבירה מידע על אזרח ישראלי, איש מערכת ביטחון לשעבר.

עוד עולה כי כבר בשלבים מוקדמים של הקשר חשדה אבו עאבד כי היא מופעלת על ידי גורם איראני, אך למרות זאת המשיכה לבצע את המשימות. את התשלום קיבלה באמצעות ארנק דיגיטלי, כאשר החוקרים הצליחו לאתר ולתפוס מאות דולרים שהועברו לה.

עם סיום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.

במערכת הביטחון מציינים כי בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז מבצע "עם כלביא", חלה עלייה במאמצי איראן לגייס אזרחים ישראלים לצורכי ריגול ואיסוף מידע. בשב"כ ובמשטרה מזהירים מפני קיום קשר עם גורמים זרים, ומדגישים כי מעורבות בפעילות מסוג זה עלולה להוביל לענישה חמורה ולפגיעה בביטחון המדינה.