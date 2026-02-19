על רקע סערת גיוס הנשים: השרה סטרוק נפגשה עם טנקיסטיות בגבול מצרים

שרת ההתיישבות וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, אורית סטרוק, ערכה הבוקר (חמישי) סיור בגבול מצרים עם ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו. הביקור התקיים כהמשך ישיר לדיונים שהובילה השרה בקבינט בנושא האתגרים הביטחוניים וההברחות בגבול הדרומי.

במהלך הסיור קיבלה השרה סקירה מקיפה מקב"ט המועצה על רצף האירועים שהתרחשו לאחרונה בסמיכות לגדר הגבול ועל האיומים המשתנים בגזרה. השרה סטרוק התייחסה למורכבות המצב ואמרה כי גבולות השלום של ישראל מייצרים אתגרים ביטחוניים שמחייבים התייחסות, ועל כן היא רואה חובה להכיר את המצב לא רק מחדר הדיונים אלא גם באופן בלתי אמצעי מהשטח.

הביקור קיבל משנה תוקף וזווית מעניינת נוספת על רקע הסערה הציבורית והפוליטית שהתעוררה השבוע סביב סוגיית גיוס נשים לצה"ל.

באופן בולט, השרה סטרוק, המייצגת קו שמרני, בחרה להיפגש במהלך הסיור עם לוחמות טנקיסטיות מגדוד קרקל המאיישות את הקו. השרה סטרוק: ''גבולות השלום שלנו מייצרים אתגרים בטחוניים שמחייבים התייחסות. חובתי להכיר את המצב גם מהשטח".