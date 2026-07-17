ראש אכ"א על הארכת השירות הסדיר: "אינה מבטלת את הצורך בחוק גיוס אפקטיבי"

לאחר הארכת השירות הסדיר: ראש אגף כוח אדם בצה"ל אלוף דדו בר כליפא פרסם הערב (שישי) איגרת למשרתים ולמפקדים בה התייחס לסוגייה הבוערת. הוא הדגיש כי הארכת השירות הסדיר בחודשיים נוספים - "אינה מבטלת את הצורך בחוק גיוס אפקטיבי".

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"אמש קבעה כנסת ישראל בחוק כי משך שירות החובה לגברים ולנשים בתפקידים מוגדרים, ישוב ויעמוד על 32 חודשים. התיקון יחול הן על המשרתים כיום והן על המתגייסים בשלוש שנות הגיוס הבאות. הארכת השירות, שקודמה ביוזמת צה"ל ומערכת הביטחון, היא הכרח מבצעי על-מנת לעמוד בכלל האתגרים המבצעיים שלפתחנו וכדי לאפשר אורך נשימה מינימלי למשרתים בסדיר ובמילואים, לשמר את משכי ההכשרות המקצועיות, לייצב את היחידות ולקדם בניין כוח נוסף בהיקף מוגבל", כתב.

הוא הדגיש: "הארכת שירות זו אינה מבטלת את הצורך המבצעי של צה"ל, בצד מגוון רחב של פעולות התייעלות פנימיות, להרחיב את היקף המתגייסים והמשרתים מכלל הציבור הישראלי ולהסדיר זאת בחוק מילואים מותאם, בחוק גיוס אפקטיבי ואף בהארכה הכרחית נוספת של משך שירות החובה באופן שיאפשר בניין כוח רחב יותר".

ראש אכ"א התייחס לחיילים והחיילים שהחלו את שירותם למשך של 30 חודשים ושירותם כעת מוארך. "הם יהיו זכאים לדמי קיום מוגדלים בעבור שני החודשים הנוספים ולכל זכות הנובעת ממשך השירות, כגון מענק שחרור ופיקדון. בימים הקרובים יופצו הנחיות מקצועיות משלימות ומידע רלוונטי למפקדים ולסגלי המשא"ן".

בסיום כתב: "הערכתי הרבה לכם המשרתים הזוכים לשאת בעול ההגנה על ביטחון העם והמדינה. צה"ל ימשיך לפעול לביצור כוחו, למימוש משימותיו ולטיפול והוקרה של כלל משרתיו".