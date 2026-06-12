"חיזבאללה לא האמין שנעשה את זה": היחידה הראשונה בצה"ל שחצתה את נהר הליטני

נהר הליטני שגור היטב בתודעה הישראלית. במשך שנים הוא סימן גבול בדרום לבנון, שמעבר אליו חיזבאללה בנה את כוחו ואגר בו אמצעי לחימה רבים. כל זה השתנה עם תחילת התמרון הקרקעי האחרון בלבנון, כשלוחמי היחידה הרב-מימדית של צה"ל היו בין הראשונים שחצו הנהר - במטרה להרחיק את האיום מתושבי הצפון.

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במשך שנים חיזבאללה השתמש בכפרים בעברו הצפוני של נהר הליטני כדי לפגוע במדינת ישראל. הכפרים הפכו למוצבים, והבתים הפכו למחסני נשק. לאורך ההתקדמות התגלו עוד ועוד מצבורי אמל"ח, מנהרות ועמדות תצפית.

הלוחמים עמדו גם בפעם הראשונה מול המחבלים עצמם, שעד אותו הרגע חשבו שהם בטוחים. "חיזבאללה אמנם נערך היטב למלחמה, אבל לא בארגון הטרור לא האמינו כלל שצה"ל יחשוב או יצליח לחצות את הליטני", סיפר אחד הלוחמים.

אצל לוחמי היחידה הרב-מימדית ישנה תחושת שליחות, וידיעה כי הם עושים את משימתם במטרה להגן על תושבי הצפון. כל התקדמות שלהם בשטח פירושה שכבת הגנה נוספת על האנשים בצד השני של הגבול. לאורך המשימה הם איבדו חלק מחבריהם, והם יודעים היטב מה מונח על הכף - אסור להם להיכשל, כדי להבטיח שהאיום הבא ייעצר שם, ולא יגיע לישראל.