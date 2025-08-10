אב ובנו שהתאסלם תכננו לבצע פיגועים - ולרצוח טייס

מומלצים -

חוליית טרור במזרח ירושלים סוכלה בתום מבצע של המשטרה ושב"כ באמצעות סוכן סמוי שכונה "מטריקס", כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS. העצורים הם ואליד ונידאל שאהין, אב ובנו תושבי כפר עקב. השניים חשודים שתכננו לבצע פיגועי תופת ליד מחסומים ובמועדון במרכז הארץ. אחד מהם הוא יהודי ישראלי שהתאסלם. במסגרת החקירה נחשפו מעבדות ששימשו להכנת מטעני נפץ. חשוד נוסף בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהכין מטעני חבלה יחד עם האב.

כוונותיהם נחשפו לאחר שהאב החשוד מכר לסוכן המשטרתי "מטריקס" (שהפליל לאחרונה עשרות סוחרי נשק) מטעני חבלה לטובת ביצוע פיגועים נגד יהודים, בין היתר, נגד אדם שסברו שהוא טיס. עם סיום החקירה בשב"כ ובמשטרה, הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.

מהחקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים בשב"כ ובימ"ר ירושלים עלה כי שני החשודים אשר עבדו בין היתר במסעדה ובבית אבות במרכז הארץ, תכננו לבצע מספר פיגועי טרור בהם הנחת מטעני חבלה במחסום בצפון ירושלים והפעלתם נגד חיילים ושוטרים שפעלו במקום. לצורך כך, השניים רכשו כלי נשק מסוגים שונים, חומרי נפץ ורכיבים שונים להכנת מטעני חבלה בדירות ששימשו כמעבדות חבלה, שם הכינו עשרות מטעני חבלה שלמדו להכין מצפיה בסרטונים ברשת. האב יצר קשר עם ארגון טרור על מנת שיממן את הכנת המטענים לצורך ביצוע הפיגועים, אך הקשר נגדע לאור מעצרו.

עוד עלה בחקירה כי בין היתר נתן האב ל"מטריקס" מטעני חבלה על מנת שיבצע פיגועים נגד יהודים. בנוסף, חודשים ספורים לפני פרוץ המלחמה, האב הגיע סמוך לגדר ההפרדה, ביצע ירי ונמלט מהמקום. בנוסף, האב אימן את בנו בירי מכלי נשק מסוגים שונים על גג ביתם בכפר עקב. בשנה האחרונה הבן אף תכנן לבצע פיגוע ירי באמצעות כלי נשק שהיה ברשותו, במועדון במרכז הארץ, אולם לא מימש את רצונו.

כאמור, לפני כחודש פשטו בלשי ימ"ר ירושלים, חבלני מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם אנשי שב"כ על מספר דירות בהן שהו השניים. בחיפוש נמצאו בין היתר חומרים כימיים שונים, כלי קיבול, מנגנוני הפעלה שמופעלים על ידי חשמל או סים ורכיבים שונים שעל פי החשד היו צפויים להפוך למטעני נפץ לצורך ביצוע פיגועים. בנוסף, נתפסו עשרות מטעני צינור המוכנים לשימוש שהושמדו ותחמושת מסוגים שונים.

החשוד השלישי, תושב מזרח ירושלים, חשוד שהכין מטעני חבלה יחד עם האב, הסליקם בביתו והתכוון לרכוש כלי נשק ואמצעי לחימה ולבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון אך כאמור, נעצר על ידי בלשי הימ"ר ושב"כ.

מעצרם של השלושה הוארך מעת לעת בבית המשפט. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש נגדם כתב אישום.