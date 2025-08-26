בחשד להצתה על רקע לאומני: 5 צעירים ממזרח ירושלים נעצרו

מומלצים -

חמישה צעירים תושבי מזרח ירושלים נעצרו במהלך החודש האחרון בחשד להצתת חורש סמוך לבית חולים בעיר על רקע לאומני, כך מסרה היום (שלישי) המשטרה. "רציתי שמדינת ישראל תפסיד כסף ושישלמו על הנזק שנגרם", אמר אחד המפגעים, עובד תחזוקה בבית החולים.

המשטרה ניהלה לאחרונה חקירה בעקבות שני מקרים של הצתת חורש והשלכת זיקוקין לפני כחודש, סמוך לבית חולים בעיר, על רקע לאומני - באירועים לא היו נפגעים אך נגרם נזק במקום. במסגרת החקירה, חשפו חוקרי הימ"ר את זהותם של חמישה מפגעים, צעירים בגילאים 15-20, המעורבים במעשים - כאשר שניים מהם עובדים בבית החולים.

מהחקירה עלה כי מדובר במפגעים צעירים, שפעלו בשיטתיות תוך שהכינו מספר בקבוקי תבערה עם חומר דליק מבעוד מועד והציתו באמצעותם שדה הסמוך לבית חולים בשני מקרים שונים וסיכנו בכך את משתמשי הדרך ואת בית החולים.

במהלך ימי חקירתם הוארך מעצרם של החשודים בבית המשפט מעת לעת וכעת צפוי נגדם כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.