פרסום ראשון: סגן יו"ר הכנסת קיבל איומים על חייו בפרסית

פרסום ראשון: סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, הגיש היום (ראשון) תלונה במשטרה לאחר שקיבל הודעת איומים חמורה בפרסית על חייו ועל חיי בני משפחתו. בהודעה נכללה דרישה מפורשת לעזוב את ישראל, ולצדה צורפו פרטים אישיים שלו ושל בני משפחתו.

על פי גורמים בכנסת, הגשת התלונה בוצעה בהנחיית קצין הכנסת, והנושא מטופל על ידי גורמי הביטחון הרלוונטיים. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים, והחקירה נמצאת בעיצומה.

כזכור, רק אתמול קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" טענה כי הצליחה לפרוץ לטלפון הנייד של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד. בהודעה שפרסמה הקבוצה צורפו תמונות וסרטונים אישיים לכאורה מהטלפון הפרוץ - ומאוחר יותר גם התכתבויות וואטסאפ. זאת לאחר שבחודש האחרון הם טענו כי הם פרצו לטלפונים של נפתלי בנט וצחי ברוורמן.

בהמשך, פורסמו מאות קבצים שנטען כי הם מכילים התכתבויות וואטסאפ של שקד. "כפי שהבטחנו, אנו מפרסמים כעת את מלוא שיחות הוואטסאפ של איילת שקד. אין זה רק עניין של שקיפות, אלא הדגמה של הגישה העמוקה והרחוקה שלנו לדרגים הגבוהים ביותר של השלטון. המקורות ויכולות המודיעין שלנו משתרעים הרבה מעבר למה שאתם יכולים לדמיין; דבר אינו נעלם מעינינו בקרב בכירים", מסרה הקבוצה.