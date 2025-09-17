נשיא סוריה: המשא ומתן עם ישראל עשוי להוביל להסכם "בימים הקרובים"

מומלצים -

נשיא סוריה אחמד א-שרע אמר הלילה (בין רביעי לחמישי) כי המשא ומתן שמתנהל מול ישראל "עשוי להוביל להסכם בימים הקרובים". בדבריו, הדגיש א-שרע כי מדובר במהלך הכרחי ושבמסגרתו "יש לכבד את המרחב האווירי והשלמות הטריטוריאלית של סוריה".

כזכור, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח אמש כי ארצות הברית לוחצת להשגת התקדמות בשיחות בין הצדדים, טרם כינוס העצרת הכללים של האו"ם בסוף החודש. נציין כי לפי הדיווח, סוריה דורשת את נסיגת ישראל מאזור החיץ ברמת הגולן.

מנגד, שני גורמים בכירים המעורים במגעים להסכם הביטחוני מסרו אמר ל-i24NEWS כי למרות המאמצים האמריקנים, והמפגשים שקיים השר רון דרמר עם שר החוץ הסורי, הפערים בין הצדדים עדיין עמוקים וכי לא צפויה חתימה על הסכם בשבוע הבא.