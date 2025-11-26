החטוף האחרון מבארי: דרור אור הושב לישראל אחרי 781 ימים

אחרי 781 ימים בשבי: החלל החטוף דרור אור זוהה הבוקר (רביעי) במכון לרפואה משפטית, כך מסרו ממשרד ראש הממשלה. הודעה נמסרה למשפחתו. הוא הושב לישראל אתמול, בדיוק שנתיים אחרי ששני ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי. לראשונה מאז ה-7.10, אין בשבי חטופים מקיבוץ בארי.

"לאחר השלמת הליך הזיהוי, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אור ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את שני חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם", הוסיפו.

דרור נרצח בידי מחבלי חמאס כבר ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אשתו יונת נרצחה גם היא. שני ילדיו, נעם ועלמה, בני 16 ו-13 אז, נחטפו והושבו לארץ לאחר 50 ימים, במסגרת עסקת הפעימות הראשונה ב-25.11.2025. לדרור ויונת בן נוסף, יהלי.

המחבלים שפשטו על הקיבוץ הגיעו לביתם של בני משפחת אור בשכונת הכרם והציתו אותו. דרור ויונת הוציאו את ילדיהם מחלון הממ"ד, ובכך הצילו את חייהם. בני הזוג התפצלו וניסו לברוח, אך שניהם נרצחו, ודרור נחטף לעזה.

ראש מועצת אשכול לשעבר חיים ילין סיפר עליו בשיחה עם i24NEWS: "אנחנו עדיין לא מעכלים. מצד אחד הוא חזר, מצד שני לא מצליחים להבין למה 102 נרצחו בבארי, כולל דרור. צריך לחבק שלושה נערים שנשארו יתומים. אין מילים לתאר את הטוב לב של דרור, את השקט והרוגע שהקרין, חוץ מכנפיים היה לו הכול". עוד אמר: "זה לא מסתדר עם הרוע של ה-7 באוקטובר, משהו בעולם לא נבנה נכון".

ילין התייחס גם לשני החללים החטופים שעוד נותרו בשבי, סונטיסאק רינתלאק, שעבד בבארי, ושוטר היס"מ רן גווילי: "עד שכולם חוזרים לא למדנו משהו".

מקיבוץ בארי נמסר כי הוא "מחבק את משפחת אור בשעה מורכבת זו, עם היוודע דבר השבתו של דרור אור ז"ל משבי חמאס. לראשונה מאז ה-7.10, אין בשבי חטופים מקיבוץ בארי. עבור משפחת אור, זוהי סגירת מעגל לה ייחלו במשך 781 ימים כואבים, ועליה נאבקו ללא הרף במהלך תקופה ארוכה וקשה מנשוא".

עופר גיתאי, מנהל קהילת בארי, מסר: "יהלי, נעם, עלמה, יובל, דורית, אלעד, דנה וכל משפחת אור היקרים, אנחנו מקווים שכעת תוכלו למצוא נחמה בהבאתו של אבא לקבורה באדמת בארי שכל כך אהב, למנוחה נכונה לצד אימכם האהובה, יונת ז"ל. אנו מייחלים כי חזרתו של דרור תעזור לכם למצוא מעט שקט, ולהתחיל להשתקם מאותה שבת שחורה שנמשכה עבורכם כמעט 800 ימים".

בבארי סיפרו על דרור שעבד במחלבת בארי כגבן ושף, וניהל אירועי קייטרינג יוצאי דופן. בשנים האחרונות השקיע רבות בניהול ובפיתוח המחלבה, יחד עם חבריו לצוות, דגן פלג ויעקב בנאקוט. דרור היה איש משפחה למופת, חבר מסור, אדם רגוע, נעים וטוב לב, בעל הומור עדין ורגישות גבוהה לסביבתו. הוא אהב אוכל טוב, כדורסל, נסיעות מסביב לעולם, תרגל יוגה, ואף לימד יוגה בעצמו.

"קהילת בארי החזיקה בתקווה כי דרור ישוב בחיים לחיק משפחתו, עד שבחודש מאי 2024 נודע כי הוא אינו בין החיים. קיבוץ בארי ימשיך להיאבק ולדרוש את החזרתם של סונטיסאק רינתלאק ורן גואילי זכרם לברכה, שנחטפו ועדיין נותרו בעזה".

ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, הוסיפה: "לאחר שנתיים כואבות ומלאות בטלטלות, המועצה האזורית אשכול סוגרת מעגל ופצע כואב שנפתח בשבעה באוקטובר. היום, אנו זוכים לקבל בחזרה לקבורה ראויה בארץ את חברינו היקר דרור אור ז"ל, שנרצח ונחטף מביתו בבארי, ובכך כלל תושבי המועצה שנחטפו חזרו לביתם. החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה. באותה השבת, 119 תושבי ותושבות המועצה נחטפו באכזריות. בשנתיים האחרונות פעלנו ללא הפסקה, בכל דרך אפשרית, כדי להשיב את כל יקירינו. ליווינו את המשפחות, ניהלנו מאבקים, ושאבנו כוחות מתוך העוצמה של הקהילה שלנו, שלא ויתרה אף לא לרגע".

"היום, עם השבתו של דרור, החטוף האחרון מבין בני המועצה, אנחנו יכולים לחוש את משמעותה של סגירת מעגל. זהו רגע שמאפשר להתחיל לנשום מחדש, ולהמשיך באופן אינטנסיבי במלאכת השיקום שעוד מצפה לנו, כמועצה, כקהילה, וכתושבי האזור שהיה במוקד האסון הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל מאז השואה.

גם היום, לא נפסיק את המאבק ונמשיך לדרוש את השבתם של שני החללים החטופים שעדיין מוחזקים בשבי, רס"ל רן גווילי וסותטיסאק רינטלאק, ולהבטיח שיזכו לקבורה ראויה ושגם משפחותיהם תוכלנה לסגור מעגל".