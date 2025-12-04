הרמטכ"ל מינה את האלוף נומה לתחקר את תוכנית "חומת יריחו" של חמאס

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הציג הערב (חמישי) לפורום המטה הכללי את סיכומו לדו"ח צוות המומחים לבחינת איכות התחקירים בראשות האלוף (מיל') סמי תורג'מן, הכולל את תובנותיו ואת הדגשים להטמעתן בתוכנית העבודה של צה"ל בשנים הקרובות. בתוך כך, הנחה זמיר על הקמת צוות תחקור ייעודי לבחינת תוכנית "חומת יריחו" של חמאס, שבראשו יעמוד האלוף (מיל) רוני נומה.

הרמטכ"ל קבע, כי על מנת לסנכרן את כלל התהליכים העתידיים הנובעים מהדו"ח ולבצע בקרה על יישומם, יוקם צוות היגוי לבקרה ולהטמעה בראשות סגן הרמטכ"ל. הצוות יוודא כי התהליכים מוטמעים בתוכנית העבודה הצה"לית.

בשבועות הקרובים יבוצע יום עיון ייעודי לפורום המטה הכללי בו יוצגו התייחסויות האלופים ויפורט תהליך הטמעת הלקחים - אשר יהיו תחת אחריות הגופים השונים. הצגה נוספת לפורום הספ"כ של צה"ל תבוצע בסמיכות.

כיווני פעולה עיקריים כמצפן להשתנות צה"ל בשנים הקרובות - לפי הרמטכ"ל

• מלחמה בהפתעה כמצפן למוכנות המבצעית של צה"ל.

• מיסוד נורמות כשירות וכוננות כחלק מתרבות ארגונית מבצעית.

• חיזוק המודיעין "כמקצוע" והסדרת התהליכים המקצועיים באגף המודיעין.

• התמרון היבשתי כמרכיב מרכזי ביכולות צה"ל וכבסיס להכרעה.

• חיזוק מקצוע הקצונה בדגש על פיתוח ידע, אופן ההסמכה ושמירת הכשירות.

בתוך כך, הנחה הרמטכ"ל כאמור על הקמת צוות תחקור ייעודי לבחינת תוכנית "חומת יריחו" שבראשו יעמוד האלוף (מיל) רוני נומה. הצוות יכלול מספר קצינים בכירים נוספים במילואים ויגבש את מסקנותיו בהקדם.

מדבריו של זמיר: "אנחנו מתקדמים לשלב הבא בנושא התחקירים של השבעה באוקטובר והוא שלב הטמעת הלקחים בתוכנית העבודה של צה"ל ומימושם. מחובתנו להישיר מבט לכישלון ולהפיק ממנו כל שניתן על מנת לוודא שהוא לא יחזור, שלמדנו כל מה שניתן ללמוד על מנת לשפר את כושרו של צה"ל. אני מאמין שתהליך זה ילווה את צה"ל שנים קדימה, ועלינו לוודא כי הוא מוטמע היטב בכל מרכיבי המערכת".