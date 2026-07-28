פרסום ראשון: זינוק חד במספר המתגייסים החרדים בשנה החולפת

בתום שנה סוערת במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית, שכללה מעצר עריקים, הליכי חקיקה וויכוח ציבורי נוקב סביב סוגיית השוויון בנטל, נרשמת עלייה משמעותית במספר המתגייסים מקרב הציבור החרדי, כך מפרסם הערב (שלישי) לראשונה פרשננו הצבאי יוסי יהושוע.

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מנתונים שמגבש בימים אלה אגף כוח אדם בצה"ל עולה כי בשנה האחרונה התגייסו לפחות 4,000 חרדים, מתוכם כ-1,000 לתפקידי לחימה. מדובר בזינוק ניכר בהשוואה ל-2,800 מתגייסים בשנה שלפני כן, ולכ-1,700 בלבד בשנים שקדמו למלחמה.

במערכת הביטחון מסבירים את מגמת העלייה בשילוב של כמה גורמים מרכזיים, ובהם המחסור החריף בכוח אדם בצה"ל לצד החמרת הצעדים והמעבר לסנקציות אישיות. הלחץ הגובר, שכולל איומים בהליכים פליליים ומעצרים של עריקים, משפיע באופן ישיר על צעירים מהמגזר שאינם לומדים תורה ומעודד אותם להתגייס. זאת במקביל להתפתחויות המשפטיות, כאשר לצד חוק הממשלה להקפאת מעצרי עריקים, הוציא בג"ץ צו ביניים נגד המהלך.

על אף האופטימיות בצה"ל והעלייה הרצופה בהיקפי ההתגייסות בשנים האחרונות, הפער עדיין נותר גדול מאוד. בשנתון הגיוס החרדי קיימים כ-14 אלף צעירים בעלי פוטנציאל גיוס, כך שהנתונים הנוכחיים משקפים אמנם שינוי מגמה בולט בשטח, אך גם את המרחק הרב מהמיצוי המלא של פוטנציאל הגיוס במגזר.