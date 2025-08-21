שני תלמידי ישיבה מארה"ב חשודים בצילום מתקן ביטחוני

מומלצים -

שני תלמידי ישיבה חרדים תושבי ארצות הברית, נעצרו בחשד שצילמו מתקן ביטחוני באזור ירושלים. הם הובאו היום (חמישי) לדיון הארכת מעצרם בבית משפט השלום בעיר, שהחליט לשחרר אותם ממעצר. כאמור, תחילה הם טענו כי טיילו באזור, אך במהלך החקירה הודו במיוחס להם.

הדיווח הראשוני על השניים התקבל אתמול בשעות הצהריים. אז נמסר כי הם נכנסו למתחם מסווג ביותר של משרד הביטחון וצילמו אותו ורכיבים נוספים שם. אחד המאבטחים שעיכב אותם לקח את הטלפונים הניידים שלהם, וראה בהם את התמונות המדוברות.

נציג המשטרה, שביקש להאריך את מעצרם בחמישה ימים, טען במהלך הדיון: "אנחנו נמצאים בימי מלחמה ובהרבה מקרים ראינו שהחשודים נמצאים בקשרים עם גורמים זרים. ולכן מחויבים לחקור את הרקע של המקרה הזה".

סנגורם של השניים אמר: "מדובר בשני עוברי אורח תמימים ללא כוונה אחרת. לא ברורה לי התנהלות היחידה החוקרת ולא ברורה לי התנהלות הגוף האחראי על אבטחת אותו מתקן מסווג. כיצד הם נכנסו פנימה ללא הפרעה. אמרו להם שזה שטח פרטי והם אמרו אנחנו יוצאים, בלי להתחמק ונתנו גם את הניידים שלהם, מקווה שלא כל המתקנים המסווגים של מדינת ישראל לא שמורים כך".