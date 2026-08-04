פרסום ראשון: ההנחייה החדשה לכוחות בעזה - סיכולים ממוקדים באישור הרמטכ"ל בלבד | יוסי יהושוע

פרסום ראשון: הנחיה חדשה הועברה היום (שלישי) לכוחות ברצועת עזה, לפיה תקיפות יבוצעו מעתה אך ורק לשם הסרת איום מיידי. בנוסף, נקבע כי סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור של הרמטכ"ל והדרג המדיני.

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מנכ"ל מועצת השלום לרצועת עזה קיים אתמול פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הוא ביקש לעצור את התקיפות ברצועה כדי שיהיה ניתן להתחיל ב"14 הימים של הפסקת האש" שנועדו להתניע את תהליך הפירוז כפי שהתחייבה לכך ישראל, כך מסר גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS.

מוקדם יותר השבוע דיווח פרשננו הצבאי יוסי יהושוע על לחץ כבד מהאמריקנים, אשר דורשים מישראל להפסיק - או לפחות לצמצם - את היקף התקיפות בעזה. זאת לאחר שבמהלך השבוע שעבר, נרשמו כ-20 חיסולי מחבלים.

כזכור, מועצת השלום לרצועת עזה פרסמה במהלך סוף השבוע האחרון את מפת הדרכים לפירוק חמאס מנשקו. על פי המתווה, שעליו הושגו הבנות עם האמריקנים, עם חמאס ועם המתווכות, ישראל אמורה לעצור את הפעולות ההתקפיות שלה בעזה באופן מיידי.