"הדין שלהם למות או להיכנע": הלוחמים שחיסלו את המחבלים בכיס רפיח מספרים על הקרבות | מיוחד
צה"ל מנהל מצוד כמעט מסביב לשעון אחרי עשרות המחבלים במנהרות רפיח, שמספרם הולך ומצטמצם כמעט מידי יום • נוה דרומי וברוך ידיד נכנסו לרצועה ופגשו את מי שמפקד על מבצע החיסולים המרהיב הזה - והמסר שלו ברור
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
בשבועות האחרונים מתנהל מצוד כמעט מסביב לשעון אחרי עשרות המחבלים הכלואים במנהרות רפיח. מספרם הולך ומצטמצם כמעט מידי יום - אחד אחרי השני הם מחוסלים, או מרימים דגל לבן.
מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי נכנסה השבוע לרפיח יחד עם כתבנו ברוך ידיד, שם פגשו את מי שמפקד על מבצע החיסולים המרהיב הזה - מח"ט הנח"ל. המסר שלו נחרץ - זה ייגמר בכניעה או השמדה. זו המשימה, זו הפקודה. עד אחרון המחבלים. וגם רגע אחד דרמטי כשנשמעה קריאה על זיהוי עקבות של מחבלים. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
