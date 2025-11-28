"הדין שלהם למות או להיכנע": הלוחמים שחיסלו את המחבלים בכיס רפיח מספרים על הקרבות | מיוחד

בשבועות האחרונים מתנהל מצוד כמעט מסביב לשעון אחרי עשרות המחבלים הכלואים במנהרות רפיח. מספרם הולך ומצטמצם כמעט מידי יום - אחד אחרי השני הם מחוסלים, או מרימים דגל לבן.

מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי נכנסה השבוע לרפיח יחד עם כתבנו ברוך ידיד, שם פגשו את מי שמפקד על מבצע החיסולים המרהיב הזה - מח"ט הנח"ל. המסר שלו נחרץ - זה ייגמר בכניעה או השמדה. זו המשימה, זו הפקודה. עד אחרון המחבלים. וגם רגע אחד דרמטי כשנשמעה קריאה על זיהוי עקבות של מחבלים. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד