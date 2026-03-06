הדקות הקריטיות לפני התקיפה בטהרן: עדות נדירה מהטייסים שחיסלו את חמינאי

מאתיים מטוסי קרב פתחו לפני שבוע את מבצע "שאגת הארי" בתקיפה חסרת תקדים בלב טהרן, שמטרתה אחת - לעשות טיפול שורש למשטר באיראן. אלוף-משנה א', מפקד בסיס רמת דוד, סיכם את השבוע הזה בשתי מילים - היסטורי ומטורף. תקיפות חיל האוויר בנכסי המשטר האיסלאמי נעשות בתיאום מושלם ודיוק כירורגי, שדורש שיתוף פעולה ועבודה מסורה של כל הדרגים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מאחורי הקלעים, הצוות הטכני עמל על כל בורג. "מביאים את המטוס הכי בטוח למשימה," מסביר רס"ן פ'. באוויר נרשמה היסטוריה: הפלה עולמית ראשונה של מטוס מאויש על ידי מטוס F-35. כל זה קורה כתף אל כתף עם השותפים האמריקנים, בשיתוף פעולה אינטימי שנוצר בשנים של אימונים משותפים.

אבל מתחת לסרבלים נמצאים אנשים. רס"ן פ' עזב תינוק בן ארבעה ימים כדי להמריא. בין גיחה לגיחה, הם בודקים דופק על הבית ועל האישה שנשארה בעורף. הלב נמס באמת רק כשחוצים חזרה את הגבול, רואים את הכנרת והגליל מלמעלה, ונזכרים על מה בדיוק הם מגינים.

האדרנלין מחזיק אותם בחדות שיא, גם אחרי לילות ללא שינה. עבורם, זהו רגע השיא של שנים של הכשרה מפרכת. המשימה עוד לא נגמרה, והם כבר בדרך לגיחה הבאה. "חיל האוויר הוא חלק ממני," מסכם אל"מ א', וזה ה'למה' שבגללו הם עושים את מה שהם עושים.