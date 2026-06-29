יממה לאחר שכוחות צה"ל השמידו את המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה במג'דל זון שבדרום לבנון, יוסי יהושוע, פרשננו הצבאי מפרסם הערב (שני) כי כבר בתחילת המלחמה התקבלה התרעה שלפיה יש לפעול נגדו. במהלך מבצע "חיצי הצפון" המליצו גורמים באוגדה 36 לטפל במתחם, שנחשב לאחד הנכסים האסטרטגיים המרכזיים שבנתה איראן עבור חיזבאללה סמוך לגבול, ועל פי ההערכות נועד לשמש בסיס מרכזי להפעלת מערך הכטב"מים של הארגון.

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אלא שבאותה עת העריכו בלהק המודיעין של חיל האוויר כי המתחם אינו פעיל וכי אין בו אמצעי לחימה. בעקבות אותה הערכת מצב, לא הוטלה על אוגדה 36 משימה להשתלט על המקום, אף שכוחותיה פעלו בסמוך אליו.

רק לאחרונה, עם התקדמות הכוחות במרחב, התקבלה ההחלטה לבצע את הפעולה הקרקעית. עם כניסת לוחמי יהל"ם למתחם התברר כי המציאות הייתה שונה לחלוטין מההערכות המוקדמות: במקום נחשפו מנהרת ענק, חדרי פיקוד, מחסני אמצעי לחימה, עשרות כטב"מים מתוצרת איראן וכמות גדולה של תחמושת.

במערכת הביטחון הגדירו את הממצאים שהתגלו במתחם כ"זהב טהור" מבחינה מודיעינית. חלק מהכטב"מים ואמצעי הלחימה הועברו להמשך בדיקה בישראל, ובמערכת הביטחון מעריכים כי הם עשויים לספק מידע משמעותי על טכנולוגיות הכטב"מים האיראניות, שיטות הפעולה של חיזבאללה והקשר המבצעי בין טהרן לארגון.

לפי צה"ל, המתחם נחשב לאחד הנכסים האסטרטגיים המרכזיים של חיזבאללה בדרום לבנון. הוא נבנה לאורך שנים בסיוע איראני, ותוכנן לאפשר שהייה ממושכת של מחבלים לצד אחסון והפעלה של מערך כטב"מים ותשתיות לחימה מתחת לקרקע, תוך הסתרה מפני תקיפות.

השמדת המתחם בוצעה במסגרת המשך פעילות צה"ל להסרת איומים מדרום לבנון. במערכת הביטחון רואים בפגיעה בתשתית מכה משמעותית ליכולותיו המבצעיות של חיזבאללה, במיוחד בתחום הכטב"מים, שנחשב לאחד מאמצעי הלחימה המרכזיים של הארגון בשנים האחרונות.