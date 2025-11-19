המוסד: סיכלנו במבצע מיוחד תשתיות טרור של חמאס בלב אירופה

מאבק עיקש לסיכול פיגועים ברחבי העולם: שיתוף פעולה הדוק בין המוסד לשירותי הביון והאכיפה באירופה הוביל לתפיסת מצבורי נשק ומעצרים של פעילי טרור ביבשת, כך חשפו הערב (רביעי) משרד ראש הממשלה והמוסד.

בתום חקירה ממושכת בהובלת המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובזכות שיתוף פעולה עם שירותי המודיעין והאכיפה באירופה, סוכלו לאחרונה תשתיות טרור שבנה חמאס במטרה לממש פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים.

רשויות החוק והאכיפה באירופה, בין היתר בגרמניה ובאוסטריה, ביצעו שורת מבצעים מורכבים, בעקבותיהם נעצרו פעילי טרור ונחשפו מצבורי אמל"ח אשר נועדו לשמש את החוליות לפגיעה בחפים מפשע "ביום פקודה".

במבצע מיוחד של שירות הביטחון והמודיעין האוסטרי (DSN) בעיר וינה בספטמבר האחרון, נחשף והוחרם מסתור נשק, ובו אקדחים ואמצעי חבלה. בחקירה של המעורבים התגלה כי האמצעים שהוסלקו במחבוא שנחשף שייכים לפעיל חמאס מחמד נעים, בנו של בכיר הלשכה המדינית בארגון, באסם נעים, גורם המקורב למנהיג חמאס ברצועה ח'ליל אל-חיה. מעורבותה של הנהגת הארגון מקטאר בקידום פעילות טרור אינה נחשפת בפעם הראשונה, הגם שבכירי התנועה מרבים להכחיש זאת פעם אחר פעם באופן פומבי, כחלק ממאמצם להגן על תדמית הארגון מול דעת הקהל הבינלאומית.

במסגרת החקירה, עלה מידע נוסף אודות פגישה שהתקיימה בקטאר בין מחמד נעים לבין אביו, בכיר הנהגת חמאס באסם נעים בחודש ספטמבר האחרון. הפגישה בין השניים בעיתוי זה מעידה על מעורבות אפשרית של הנהגת חמאס בקידום טרור באירופה תוך אישור לפעילי התנועה לקדם טרור ברשות ובסמכות. ההכחשות הגורפות של הנהגת התנועה בנושא יכולות להעיד על אובדן השליטה של ההנהגה בפעיליה.

החקירה באירופה בוחנת בימים אלה מעורבות אפשרית של גורמי חמאס גם בתורכיה בקידום כוונות הפיגועים, שחלקם נחשפו. זאת לאור היותה של תורכיה זירת פעילות נוחה עבור פעילי חמאס בעבר ובהווה. בנוסף, החודש נעצר בגרמניה פעיל בולט בתשתית, ברהאן אלח'טיב, לאחר ששהה בתורכיה, ככל הנראה לאחר שסיים את פעילותו המבצעית על אדמת אירופה.

השותפות של רשויות הביטחון והאכיפה באירופה במערכה הגלובלית נגד איום הטרור של חמאס משקפת את ההבנה הבינלאומית הגוברת בדבר האיום ההולך ומתעצם, ואת נחישותן לסכל כל פעילות טרור של חמאס על אדמתן. בנוסף, ניכרת הרחבת המאבק גם ברובד המשפטי-מדיני נגד פעילות ההסתה וההקצנה של חמאס והגופים הפועלים בשמה, בהם עמותות ומוסדות דת, המשמשים את הארגון לגיוס כספים וגיוס פעילי טרור, כפי שנעשה לאחרונה בגרמניה.

המוסד, ביחד עם שותפיו בקהיליית המודיעין והביטחון בישראל ובעולם, מוביל מאמצים נרחבים לסיכול טרור נגד יעדים ישראלים, יהודים וחפים מפשע ברחבי הגלובוס. מאז טבח השבעה באוקטובר, פועל ארגון הטרור ביתר שאת בבניית תשתיות וגיוס חוליות טרור באירופה וזירות נוספות, בדומה למשטר האיראני ושלוחיו".