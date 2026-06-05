לאחר שניסה לפגוע בכוחות צה"ל: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. המחבל עבד חרב, פיקד על יחידת ההנדסה של חיזבאללה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, משגר ששיגר לעבר הכוחות הושמד

דובר צה"ל