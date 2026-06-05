לאחר שניסה לפגוע בכוחותינו: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה
המחבל עבד חרב, פיקד על יחידת ההנדסה של חיזבאללה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון • כמו כן, משגר ששיגר לעבר הכוחות הושמד • עדכונים שוטפים
מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה חוסל הבוקר (שישי) לאחר שניסה לפגוע בכוחות צה"ל. המחבל עבד חרב, פיקד על יחידת ההנדסה של חיזבאללה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בנוסף הושמד משגר שירה לעבר הכוחות, הפועלים בדרום לבנון.
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כוחות צה"ל ומג"ב פעלו אתמול אכיפת צו צבאי סמוך לכפר קוצרה שבשומרון. במהלך הפעילות נתקלו הכוחות בהתנגדות אלימה מצד פורעים ישראלים שכללה יידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי. כתוצאה מכך, לוחם מג"ב נפצע באורח קל. מתפרע אחד נעצר. צפו בעימות החריג בין נוער הגבעות למח"ט שומרון (שלומי הלר)
לאחר שניסה לפגוע בכוחות צה"ל: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. המחבל עבד חרב, פיקד על יחידת ההנדסה של חיזבאללה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, משגר ששיגר לעבר הכוחות הושמד