סוף לסאגה: הקצינה רותי האוסליך שעתרה נגד בן גביר קודמה לניצב-משנה

אחרי מאבק משפטי בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהקפיא את קידומה, קצינת המשטרה רותי האוסליך הועלתה היום (רביעי) לדרגת ניצב-משנה, לצד המפכ"ל דני לוי שהעניק לה את הדרגה.

המפכ"ל דני לוי אמר בטקס הענקת הדרגות: "זו לא הדרגה האחרונה שלך, אני מאחל לך בהצלחה רבה, אין ספק שאת תמשיכי לעשות עבודה מצוינת. אני מכיר את הקצינה ואת יכולותיה מתפקידיה הקודמים, אין ספק שמדובר בקצינה ראויה וערכית".

כזכור, המינוי של רותי האוסליך, שעוכב במשך חצי שנה ועמד במרכזו של מאבק משפטי וציבורי, נחתם רשמית לאחר יום העצמאות. לפני שבועיים הודיע השר איתמר בן גביר כי החליט לקדם את האוסליך, שבוע לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים דן בעתירתה נגדו.

החלטת השר בן גביר הגיעה בעקבות דיון שבו הציעה השופטת תמר בר-אשר לבן גביר לבחון שוב את סירובו. במהלך הדיון נמתחה ביקורת חריפה על השר מצד פרקליטת מחוז ירושלים, עו"ד קרן יוסט, שטענה כי עיכוב הקידום של הקצינה המצטיינת מהווה "התעלמות בוטה" מהמלצות שרשרת הפיקוד במשטרה. יוסט הזהירה כי מדובר במסר בעייתי מאוד, המרמז כי קידום שוטרים תלוי בצייתנות פוליטית לשר במקום בביצוע תפקידם באופן ממלכתי ומקצועי.