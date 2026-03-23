רגע לפני הכניסה ללבנון: כוחות חטיבת הנח"ל מתכוננים ללחימה

כוחות חטיבת הנח"ל מסתערים, מחפים ומתקדמים תחת לחץ, בתרגיל שמדמה את היעדים בהם הם צפויים להילחם בקרוב בלבנון - מודל כמעט זהה למה שמחכה להם בשטח.

לכולם ברור כי זה ה״מאני טיים״, ולצד החשש המובן יש גם ביטחון בכוח והבנה שהם חלק ממשימה רחבה יותר - הם כאן כדי להרחיק את האיום ולהחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.

חטיבת הנח״ל מגיעה לכאן, עם ניסיון קרבי משמעותי אחרי חודשים ארוכים של לחימה, אך גם עם זיכרון חבריהם לצוות שנפלו ומלווים אותם גם עכשיו. התרגיל הזה הוא השלב האחרון לפני המעבר מההכנה ללחימה, והמשימה מבחינתם ברורה, להיכנס לשטח מוכנים ולהשלים את המשימה.