פרסום ראשון: טראמפ יכריז בקרוב על הרכב מועצת השלום לעזה

המירוץ לשלב ב' בהסכם: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריז ב-15 בדצמבר על הקמת מועצת השלום לעזה בראשותו, כך דיווח הערב (שישי) ב"קבינט שישי" כתבנו המדיני גיא עזריאל.

האמריקנים מתקדמים בקצב מהיר מאוד לקראת המשך העסקה, הכולל גם נסיגה משמעותית של כוחות צה"ל מהרצועה, סיוע הומניטרי ושלטון חלופי לרצועה. בין היתר ינהלו את הרצועה גוף בין-לאומי וגם ממשלת טכנוקרטים פלסטינים שלא יהיו מקושרים לחמאס או לפת"ח.

גם השגריר האמריקני לאו"ם מייק וולץ צפוי להגיע מחר לירדן ובהמשך גם לישראל, כחלק ממכבש הלחצים האמריקני לשלב הזה.

בתוך כך, ל-i24NEWS נודע כי משלחת ישראלית בראשות מתאם השבויים והנעדרים גל הירש יצאה לקהיר, בליווי נציגים מצה"ל, מהמוסד ומשב"כ. במהלך השיחות, ישראל הציגה למתווכות ולצוותים הבין-לאומיים, מידע מודיעיני וגם תצלומי אוויר בנוגע למקום הימצאות החלל החטוף האחרון - רן גואילי.