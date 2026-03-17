ליל החיסולים שישראל ביצעה באיראן ממשיך להכות גלים. כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין פרסם הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי גילויים חדשים השעות הדרמטיות. ל-i24NEWS נודע, כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, התנהג כ"יעד מבוקש" - הקפיד לנוע כל הזמן בין דירות מסתור, ולא שהה באותו המקום יום אחרי יום.

עוד נודע, כי טרם חיסולו, לאריג'אני, שהיה מנהיג איראן בפועל, הוגדר "היעד מספר אחת", אחרי חמינאי, ונעשו מאמצים מודיעיניים כדי להביא לאיתורו.

המידע שהוביל לפעולה המוצלחת הגיע "מהרגע להרגע" - ואושר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר. כאמור, השלושה אישרו את הפעולה במיידי.

מדובר בסגירת מעגל, מהסוג שרגילים לשמוע עליה בעזה ובלבנון, הנמצאות מרחק קטן המאפשר הקפצת מטוסים מישראל. כעת, הדבר התרחש באיראן.

כזכור, לצד לריג'אני - מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, חוסלו גם מפקד כוחות הבסיג׳, רדא סאלימני, ושדרת הפיקוד הבכירה שלו. התקיפה כוונה לעבר מפקדה חלופית שהקימו הכוחות במאהל שטח. עוד חוסלו בתקיפה: עוזרו האישי של סאלימני, כארישי, וכן מפקד הבסיג' בעיר שיראז.

חיסול זה הרבה יותר כואב מחיסול פוטנציאלי של מוג'תבא חמינאי, שכן זה האיש שהופקד על המערכות הרגישות ומונה על ידי חמינאי האב לנהל את המדינה אחריו. במקביל, גורם ישראלי ל-i24NEWS מסר: רוב הנהגת הבסיג' חוסלה הלילה בתקיפה הישראלית.

לאריג'אני היה אחד המוחות המרכזיים והמשפיעים ביותר באליטה האיראנית מזה ארבעה עשורים. הוא חוסל לאחר שנים שבהן עמד בצומת הקריטי שבין ביטחון, פוליטיקה, תעמולה ומדיניות גרעינית.

דמותו, שתפסה מקום של "מנהל משבר" במשטר האיראני, שימשה כצומת של כוח והשפעה - מחובר למערכת הביטחון, המערכת הדתית והפוליטית, וכמי שמנהל את המשא ומתן הגרעיני מול המערב.

חיסולו של לאריג’אני יוצר חלל משמעותי במערכת הביטחונית והפוליטית האיראנית. הוא היה דמות שמאזנת בין קשיחות והרתעה לבין מו"מ, ומותו עלול להוביל למתח פנימי בצמרת המשטר, לשיבושים בניהול המשא ומתן הגרעיני, ולהגברת חוסר הוודאות במדיניות האזורית.

בהיעדרו, השאלה המרכזית היא מי יוכל למלא את חלל הכוח שהוא השאיר - מישהו שידע לנהל במקביל את הצבא, המערכת הדתית והמערכת הפוליטית, ולהחזיק בידיו את "המפתח" לאסטרטגיה האיראנית בעימותים מול המערב.

מותו מסמן סוף עידן, ומעלה תהיות לגבי הכיוון שאליו תנוע איראן בשנים הקרובות, תוך שמירה על יציבות המשטר והמשך תפקודו ככוח אזורי משמעותי.