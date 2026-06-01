בארה"ב חששו מהשלכות על המו"מ וביקשו מישראל להשהות את התקיפות בדאחייה

בארצות הברית שורר חשש כבד מפני ההשלכות של תקיפה ישראלית בדאחייה שבביירות, כך דיווח כתב החוץ ברק בטש דיווח במהדורה הערב (שני). בוושינגטון דואגים מהשפעת המהלך הן על המגעים הרגישים מול איראן והן על המשא ומתן המתנהל בין ישראל ללבנון. בעקבות זאת, פנו האמריקנים לישראל בבקשה רשמית להשהות את הפעולות המתוכננות באזור, במטרה להעניק חלון הזדמנויות נוסף למגעים המדיניים בין המדינות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הבקשה האמריקנית מגיעה לאחר שביממה האחרונה התקבלו בוושינגטון מסרים מלבנון, המצביעים על ניסיון ממשי להוביל להפסקת אש כוללת שתחייב גם את ארגון חזבאללה לנצור את האש. בארצות הברית מקווים כי השהיית הצעדים הצבאיים תאפשר לבחון את רצינות הכוונות של הצד הלבנוני ותמנע הסלמה רחבה יותר, שתחריב את המאמצים הדיפלומטיים שהושקעו בתקופה האחרונה.

במקביל למסרים מבירות, הועברו לארצות הברית מסרים מאיימים גם מטהרן. האיראנים הבהירו כי במידה וישראל תבחר לפעול ולתקוף בדאחייה, משמרות המהפכה יקדמו באופן מיידי את סגירתם של מצר הורמוז ומצר באב אל-מנדב. משמעות הצעד היא הכנסתה המלאה של החזית החות'ית בתימן למערכה, בעיתוי רגיש ולא נוח עבור הממשל האמריקני.