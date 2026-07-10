טראמפ באיום על איראן: "אלף טילים מכוונים לעברה אם תתנקש בי"
בכירים אמריקנים דרשו מטהרן לפרסם הודעת התחייבות לפיה להפסיק לתקוף בהורמוז - וכי האזור פתוח לחלוטין למעבר • מנגד: בטהרן טענו כי התקיפות האחרונות בוצעו על ידי "גורמים סוררים"
שלושה בכירים אמריקנים הציבו במהלך הלילה (בין שישי לשבת) אולטימטום נוסף לאיראן, ודרשו ממנה לפרסם התחייבות לפיה תפסיק לתקוף במצר הורמוז וכי המעבר פתוח לחלוטין. מנגד, בטהרן טענו כי התקיפות האחרונות באזור בוצעו על ידי "גורמים סוררים". במקביל: נשיא ארצות הברית איים בשיגור אלפי טילים במידה ואיראן תתנקש בחייו.
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נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן: "אלף טילים טעונים ומכוונים לעבר איראן - ואלפים נוספים בעקבותיהם, אם הממשל האיראני יממש את איומיו. הצבא האמריקני מוכן, נחוש ומסוגל לתקוף למשך שנה (תקופה הניתנת להארכה) - להחריב ולהשמיד את איראן"
בכירים אמריקנים הציבו במהלך הלילה אולטימטום חדש מאיראן ודרשו ממנה לפרסם ביממה הקרובה התחייבות לפיה תפסיק לתקוף ספינות בהורמוז - וכי המצר פתוח לחלוטין. במידה ולא יעשו זאת - התקיפות יתחדשו. במקביל, בטהרן טענו כי התקיפות האחרונות באזור בוצעו על ידי "גורמים סוררים" במדינה (ברק בטש)