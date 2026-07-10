נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן: "אלף טילים טעונים ומכוונים לעבר איראן - ואלפים נוספים בעקבותיהם, אם הממשל האיראני יממש את איומיו. הצבא האמריקני מוכן, נחוש ומסוגל לתקוף למשך שנה (תקופה הניתנת להארכה) - להחריב ולהשמיד את איראן"