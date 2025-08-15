עוה"ד של ברגותי: "הוא נראה חצי בן אדם - בן גביר בהחלט פגע בתנאי האסירים"

מומלצים -

אחרי הביקור בכלא שקיים אתמול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שכלל גם הגעה לתאו של מרואן ברגותי, שמרצה חמישה מאסרי עולם בגין רצח ישראלים, ח'דר שקיראת, עורך דינו מגיב בשיחה מיוחדת ל-i24NEWS.

כזכור, ברגותי, כלוא בישראל מאז 2004, והוא נחשב בעיני הפלסטינים לאחד המועמדים המובילים לרשת את אבו מאזן כיו"ר הרשות הפלסטינית.

כך או כך, שקיראת ציין בשיחה כי ברגותי אכן מופיע בראש הרשימות של חמאס ומדורג על ידה בתור האסיר הראשון שיצא בכל הסכם, במסגרת המשא ומתן מול ישראל - אלא שכעת ייתכן כי השר בן גביר מאותת על כוונתו לא לשחרר את מרואן זאת למרות מצבו הבריאותי הרופף.

''התקשיתי מאוד לזהות אותו על המסך", מספר שקיראת, "למי מה שראיתי - מדובר בחצי בן אדם, נראה שבן גביר פגע מאוד בתנאי האסירים בכלא והדבר ניכר על פניו של ברגותי. אגב, אני כלל לא ראשי לבקר אותו אלא פעם במספר חודשים. אני בהחלט חושש שישראל תביא לחיסולו לפני שהעסקה תצא לדרך...''.

אתמול בן גביר וברגותי נפגשו בנוכחות נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי. בסרטון שצולם במהלך הביקור נצפה בן גביר משוחח עם ברגותי. "אתם לא תנצחו", אמר בן גביר לברגותי. "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו את הילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו", איים בן גביר, "אתם צריכים לדעת את זה, לאורך כל ההיסטוריה".