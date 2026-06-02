במסגרת הליך בידוק ביטחוני במעבר לכיש, סוכל היום (שלישי) ניסיון הברחה של מאות שקיות טבק, אשר הוסתרו בתוך משלוח של תרומה בין לאומית של כיסאות גלגלים שיועדו להיכנס לרצועת עזה.

ההברחה סוכלה על ידי הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון בשיתוף נציגי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש). האירוע התרחש במסגרת הבידוק הביטחוני שעוברות כלל הסחורות המועברות לרצועת עזה, אשר הוחמר והורחב בתקופה האחרונה בעקבות ריבוי ניסיונות הברחה.

במתפ"ש ביקשו להדגיש כי מדובר בניצול ציני נוסף של משלוח סיוע רפואי וכן בפגיעה חמורה באמינות מנגנוני הסיוע ההומניטריים. "האחריות המלאה לתכולת המשלוחים חלה על הארגונים והגורמים המתאמים אותם, וכל חריגה מהנהלים תוביל לנקיטת צעדי אכיפה מיידיים", אמרו.

דוברות מתפ״ש

בעקבות האירוע הנחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לפתוח בחקירה ביטחונית ופלילית במטרה למצות את הדין עם כלל הגורמים המעורבים בניסיון ההברחה. "בזמן שחמאס מפיץ טענות שקריות על מחסור בציוד רפואי ברצועת עזה, וגורמים רבים בעולם בוחרים להדהד אותן, המציאות מוכיחה פעם נוספת את ההפך. בעוד שישראל מאפשרת הכנסת סיוע וציוד רפואי, חמאס וגורמים נוספים אינם בוחלים באמצעים ומנצלים גם משלוחים רפואיים לטובת הברחות והתעצמות", אמר.

לסיכום הדברים ציין האלוף: "נמשיך לחזק את מנגנוני הבקרה, לקיים בידוק קפדני לכל משאית, ונפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל מי שינסה לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת התעצמות ארגוני הטרור".