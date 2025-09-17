היסטוריה בצה"ל: החטיבה החרדית תיכנס לתמרון בעזה בחודש הבא
הפעולה של החטיבה תתמקד בצפון הרצועה, כשסדר הכוחות יורכב מסגל הפיקוד, פלוגת מילואים וקורס המ"כים • מקורות סיפרו ל-i24NEWS כי החטיבה כבר החלה להיערך לכניסה • פרסום ראשון
היסטוריה בצה"ל: החטיבה החרדית תיכנס לתמרון ברצועת עזה בחודש הבא - במסגרת גדודית מלאה, כך פרסם היום (רביעי) לראשונה הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח.
הפעולה של החטיבה תתמקד בצפון הרצועה, כשסדר הכוחות יורכב מסגל הפיקוד, פלוגת מילואים וקורס המ"כים. מקורות סיפרו ל-i24NEWS כי "החטיבה כבר החלה להיערך לקראת התמרון". גורמי ביטחון אמרו: "גדוד סדיר בלחימה חוסך ארבעה גדודי מילואים".
