מאות מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו הערב (שלישי) לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, האלוף יובל יאמין, להפגין במחאה על מעצר עריקים. במהלך ההפגנה, המפגינים פרצו לביתו של הקצין הבכיר, בעת שמשפחתו שוהה במקום.

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הוסיף: "אני מגנה בתוקף את הפריצה המכוונת לביתו של הקצין המשטרה הצבאית הראשי, בזמן שבני משפחתו שהו בבית. כל פגיעה או ניסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון, ובפרט במפקדי וחיילי צה"ל, היא חציית קו אדום".

"מדובר בקבוצת עבריינים אלימים שיש למצות עמם את הדין במלוא החומרה. אני קורא לרשויות האכיפה לפעול בנחישות, במהירות ובכל הכלים העומדים לרשותן כדי לאתר את החשודים ולהביאם לדין. אני מגבה את תא"ל יובל יאמין ומבהיר: לא נאפשר פגיעה במפקדי וחיילי צה"ל", הדגיש.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר גינה את האירוע: "אני מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן. אני מגבה את קמצ"ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה. מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבים".

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על פריצה מכוונת לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין, בעוד משפחתו בבית. כוחות הביטחון הוזנקו למקום ופועלים לאיתור החשודים".

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מרחב לכיש פועלים בשעה זו בעיר אשקלון להשבת הסדר הציבורי, לאחר שמפרי סדר הגיעו לביתו של קצין צה"ל בכיר, הסיגו גבול לחצר הבית, נהגו באלימות ושיבשו את שגרת החיים באזור. כוחות המשטרה החלו במעצר חשודים המעורבים בהפרת הסדר".

עוד נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל התנהגות אלימה, הפרת הסדר הציבורי והסגת גבול למתחם בית פרטי ותפעל בנחישות למיצוי הדין עם כל המעורבים, לצד המשך פעולות לשמירה על הסדר וביטחון הציבור".