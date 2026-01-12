"בינינו, תן שם": המהלך של אוריך ופלדשטיין להחלפת ראש מפקדת השו"ן ניצן אלון

חקירות אוריך נחשפות: פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" התכתבויות נוספות בין יונתן אוריך ואלי פלדשטיין מחודש מאי 2024, המראות כיצד פעלו השניים להחליף את ראש מפקדת השבויים והנעדרים ניצן אלוף במועמד אחר הרצוי להם.

המפקדה היתה מרכז העצבים של המאמץ להחזרת החטופים, ומטבע הדברים עמדה בקשר רציף עם קטאר - המדינה שממנה בשלב הזה פלדשטיין כבר מקבל שכר עבור דברור מסרים, לטענתו בהוראת אוריך. גם אוריך התפרנס ממנה בעבר עבור פרויקט אחר, ולטענת הפרקליטות הוא המפעיל של פלדשטיין בפרשת קטאר-גייט. אוריך כמובן מכחיש זאת.

ההתכתבויות נערכו בתקופה שלאחר כיבוש רפיח וציר פילדלפי ברצועת עזה. בשיח הציבורי וגם בתוך הממשלה שבה נדונה עסקת חטופים הומניטרית. דוברו של ראש הממשלה נתניהו והדמות הכי מקורבת אליו בפוליטיקה, יונתן אוריך, שלח הודעת וואטסאפ לאלי פלדשטיין, אחד מיועצי התקשורת של רה"מ. הנושא הוא חיפוש מחליף לניצן אלון.

21 במאי 2024

אוריך כתב לפלדשטיין: "בינינו. תביא שם במקום ניצן אלון". השניים מתחילים להריץ שמות של מועמדים.

אוריך מוסיף: "הצעתי את עופר (וינטר)". פלדשטיין מציע: "פולי (מרדכי)". אוריך: "לא רוצה". פלדשטיין מנסה שוב: "מיקי אדלשטיין (אלוף במיל' שהיה נספח צה"ל בארה"ב)". אוריך מתנגד: "נשלל... תסמס לי. אני אצל רה"מ". על מועמד אחר אוריך משיב "בודק".

חלופת המסרים הזו תצוץ בהמשך במסגרת חקירת "קטאר-גייט". אוריך טען כי לא נתן הוראות לפלדשטיין וכי לא הפעיל אותו, ושהוא עצמו בכלל דובר פוליטי שלא עסק בעניינים צבאיים ומדיניים. עם זאת, חוקרת המשטרה החליטה לשלוף את ההתכתבות כדי להפריך את גרסתו ולהראות שעיסוקו האמיתי היה רחב בהרבה מפוליטיקה, ושהוא בהחלט הפעיל את פלדשטיין, אפילו בעניינים מדיניים רגישים ביותר שנוגעים למשא ומתן על החוטפים.

חוקרת: "זוכר את זה?". אוריך עונה שלא. החוקרת ממשיכה: "מדובר בפעילות שאיננה קשורה למקצוע הדוברות, אלא זה אירוע בעל השלכות והשפעות על מדיניות בעת מלחמה, איך אתה מסביר את זה?". אוריך: "לא התעסקתי בזה בכלל". החוקרת מקשה: "אתה צוחק עליי?!".

אוריך: "לא התעסקתי במינוי כזה או אחר. בטח לא של ראש מנהלת החטופים. זאת החלטה של ראש הממשלה. לא דיברתי איתו עליה. גם לא עם ראש המל"ל, וגם לא עם ראש הסגל, וגם לא עם גורם רלוונטי". החוקרים לא מוותרים ומחזירים אותו להודעות הווטאסאפ המפורשות.

חוקרת: "כשאתה מגיב 'נשלל', 'לא רוצה', 'בודק', על מה אתה מדבר? זה כתוב!". אוריך מכחיש: "אני לא זוכר את ההתכתבות הזאת, אבל יודע בוודאות שלא התערבתי בשום מינוי". חוקרת: "אתה לא זוכר את ההתכתבות, אבל אתה זוכר שלא התערבת". אוריך משיב: "לא פעלתי בנושא הזה וראש הממשלה יכול להעיד על כך. לא דיברתי איתו על כך מילה".

חוקרי המשטרה מתחילים להגחיך את גרסתו של אוריך בפניו.

החוקרת: "אתה אומר, 'הצעתי את עופר'. למי הצעת? אתה אומר שלא התעסקת, אז למי הצעת?". אוריך: "לא הצעתי אותו". חוקרת: "אבל אתה כתבת". אוריך עונה: "אולי כתבתי, אבל לא עשיתי עם זה כלום. לא נגעתי בזה בכלל". החוקרת שואלת: "אתה כותב על מיקי אדלשטיין 'נשלל', מי שלל אותו?". אוריך טוען: "אין לי מושג. אני לא מכיר בכלל את מיקי אדלשטיין". חוקרת: "אז למה כתבת 'נשלל'"?. אוריך: "לא זוכר את השיחה".

i24NEWS

בשלב הזה חוזרת החוקרת לתחילת ההתכתבות ומנסה להבין את פשר הסודיות של אוריך בהתכתבות הספציפית הזו עם פלדשטיין.

החוקרת: "בתחילת השיחה אתה כותב לאלי 'בינינו'. למה? מה כל כך סודי?". אוריך עונה: "אני באמת לא זוכר את האירוע הזה, אבל אני יודע בוודאות שלא התערבתי בנושא הזה". החוקרת משיבה: "אתה כותב לאלי שיסמס לך כי אתה אצל ראש הממשלה". אוריך: "אני לא זוכר את האירוע המדובר. אבל לא התערבתי בשום מינוי ולא דיברתי על כך עם רה"מ".

כידוע, בשורה התחתונה ניצן אלון לא פוטר מתפקידו ופרש לאחר העסקה לעסקת החטופים באוקטובר 2025. הרעיון להדיחו מתפקידו לא יצא אל הפועל. הסיבה, בשלב זה, עדיין עלומה. יש לציין כי אלון עצמו מסר עדות בפרשת קטארגייט.