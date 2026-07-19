בעיירה פלסטינית ליד חברון: פורעים הציתו רכב והשחיתו מסגד

המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי שוטרי מחוז ש"י וכוחות צה"ל מחטיבת יהודה הוזעקו הלילה לעיירה הפלסטינית א-תוואני שבאזור חברון בעקבות דיווח על חשודים שגרמו נזק במקום. החשודים הציתו רכב, גרמו נזק לדלת מבנה תפילה וריססו כתובות גרפיטי. לא היו נפגעים באירוע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הכוחות סרקו אחר החשודים, ונאספו ממצאים וראיות בזירה על ידי חוקרי הזיהוי הפלילי. חקירת נסיבות המקרה המתקיימת בשיתוף גופי הביטחון נמצאת בעיצומה. מהמשטרה נמסר: "כוחות הביטחון מגנים בתוקף אירועים מסוג זה, לרבות פגיעה במוסדות דת, וימשיכו לפעול בנחישות לשמירת הביטחון והסדר במרחב".

במשטרה ציינו כי בתוך כך נמשכים מאמצי החקירה המשותפת של המשטרה, חוקרי השריפות של כבאות והצלה וגורמי הביטחון, שהחלה אמש בעקבות השריפה שהשתוללה בשומרון "במטרה להגיע לחקר האמת ולאתר את המעורבים בהקדם".