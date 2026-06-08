כמה זמן תימשך המערכה מול איראן? עושים סדר

המערכה הנוכחית מול איראן, שהחלה בתקיפה איראנית על ישראל, ולא להיפך - כפי שהיה ב"עם כלביא" וב"שאגת הארי". היום (שני) תפסנו לשיחה את כתבנו הצבאי ינון שלום יתח כדי לעשות קצת סדר במה שקרה ומה שעשוי לקרות, ולענות על השאלות החשובות באמת.

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אנחנו תוקפים מטרות חשובות?

כן ולא. עד עכשיו תקפנו תשע מערכות הגנה אווירית - נקודת פתיחה כמעט בכל מערכה - כדי לסלול את הדרך למטרות החשובות באמת ולשמור על הטייסים. ושלושה מפעלים פטרוכימיים, מהמטרות שכואבות מאוד לאיראניים - וגרמו להם לכוון לדרום במשך קרוב לשבוע כדי "לנקום".

האם זה מספיק? לא יודע. האם יש מטרות אחרות שאפשר לתקוף כדי להכאיב לאיראניים? זוכרים שלא תקפנו את מתקני האנרגיה באולטימטום של טראמפ. סתם זורק רעיון.

דובר צה"ל

האם יש מטרה למלחמה החדשה?

השאלה הכי חשובה בעיניי. מלחמות שיוצאים אליהן בלי מטרה - מסתיימות ללא תוצאה. כרגע המטרה היא המשך הפגיעה באיראן. מפוצץ, אני יודע. אבל, למדנו גם שכשמצהירים על הפלת משטר בלי יכולת להביא לזה - נשארים מאוכזבים.

טיפ ממני: תשמרו אמירות בשעות הקרובות על מה יקרה לאיראן ומה אנחנו מתכוונים לעשות להם. זה משתלם.

נתב"ג ישאר פתוח?

שאלה טובה, והתשובה לה תלויה בהיקף השיגורים של איראן ובכמה ישראל תנסה לייצר מצג של "עסקים כרגיל". אם האיראניים יפציצו את נתב"ג - אין ספק שאף אחד לא ייקח סיכון - גם החברות הזרות יבטלו וגם פיקוד העורף ידרוש סגירה או צמצום. בקצב הזה, להערכתי אנחנו נראה אותו מגיע כבר בימים או בשעות הקרובות.

מנגד, מזכיר שכל החברות וגם הנציגים הישראליים כבר למודי מלחמה ומכירים את ההגנה האווירית הישראלית. חלקם מוכנים ליטול סיכונים כדי להטיס את הציבור הישראלי בקיץ.

כמה זמן המערכה תימשך?

תראו, אי אפשר לנבא, אבל בצה"ל כבר מצהירים שהם נערכים לפחות למספר יממות של לחימה. ההערכה היא, שזה יכול בקלות להיגרר לעוד כמה שבועות - אבל הפעם המלאים קטנים יותר, הרצון לסגור את החזית גדול יותר - והלחץ הבינלאומי ישפיע. שאגת הארי מההתחלה לא יהיה כאן - אבל אולי דגם מוקטן.

האמריקנים איתנו?

התשובה היא כן ולא. התיאום ברמה גבוהה מאוד, הקריה מלאה בחיילים עם מדי צבא ארצות הברית וחלק מהערכות המצב מתקיימות באנגלית - כולל שיחות של הרמטכ"ל עם מפקד סנטקום. ארצות הברית גם מסייעת בהגנה, ויירטה מספר טילים איראניים שכוונו לעבר מדינת ישראל. עם זאת, ההתקפה כולה - בינתיים - היא "כחול לבן".