שר הביטחון ישראל כ"ץ ערך ביקור פתע היום (רביעי) באוגדת יהודה ושומרון - והזהיר מפני חזרת אירועים בסגנון 7.10 באזור. "עליכם להיערך למתן מענה לתקיפה אפשרית של יישובים ביו"ש וקו התפר בסגנון ה-7 באוקטובר מצד גורמים ג'יהאדיסטים", אמר למפקדים והחיילים.

שר הביטחון הדגיש כי הפעילות במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור א-שמס, שהוא מוביל בשנה האחרונה יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך התפנות התושבים, סיכול הטרור והישארות צה"ל במחנות, הייתה אפקטיבית והביאה לירידה דרמטית של למעלה מ-80% בהיקף פעילות הטרור ביו"ש. עוד ציין כי "יש ללמוד ממנה, לבחון הרחבה של המודל למחנות נוספים - ולפעול בנחישות ובאופן מתמשך".

דובר צה"ל

עוד הדגיש כי "כפי שצה"ל פועל בלבנון, בסוריה ובעזה - כך גם ביהודה ושומרון: צה"ל יישאר בשטח ויהווה חיץ ברור בין האוכלוסייה לבין גורמי הטרור, כדי למנוע את התעצמותם ולסכל פיגועים".

בסיום דבריו, הנחה להמשיך ולקדם במהירות האפשרית את התוכנית להעתקת מחנות צה"ל לצפון השומרון. "מדובר בתיקון היסטורי בעל חשיבות ביטחונית והתיישבותית כאחד, וכי החזרה לצפון השומרון מחזקת את האחיזה הביטחונית ואת היציבות באזור", סיכם.

בביקור נכחו סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מפקד מג"ב איו"ש ומפקדים נוספים.

הביקורת התקיימה כחלק מתהליך הפקת הלקחים מאירועי ה-7 באוקטובר ובמסגרתה נבחנה רמת המוכנות, היישום של נהלים ופקודות, וכן כשירות המערכים והסגלים להתמודדות עם אתגרים מבצעיים בשגרה ובחירום. הביקורת נערכה בשלושה גדודים הפועלים בשלוש חטיבות שונות ובשתי האוגדות המרחביות והחלה בבדיקת הגנת מחנות. לאחר מכן, התקיימה ביקורת גלויה במגוון חתכים, בהם: לוגיסטיקה ותשתיות, משא"ן, רפואה, הגמ"ר, בטיחות, מודיעין ותחומים נוספים.

מפקד פיקוד המרכז אמר בסיום ביקורת הפתע: "מצב היסוד אליו צריך להיערך הוא מוכנות למלחמה בהפתעה. אנחנו נדרשים לשמור על רמת מוכנות ודריכות גבוהים לצד ניצול הזמן לחיזוק היסודות המקצועיים שלנו".