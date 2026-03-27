מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, צפוי להודיע היום (שישי) על הארכת זמן ההתגוננות בחלק מיישובי קו העימות בעת שיגורים מלבנון, זאת לאחר חקר ביצועים ומספר ועדות מומחים שבחנו את הנושא ומצאו שניתן לשפר את זמני ההתגוננות במספר אזורים לאורך קו העימות. יצוין כי השינוי עתיד לחול החל מהשבוע הבא.

הסיבה להארכת זמני ההתגוננות היא הרחקת מחבלי חיזבאללה מקו הירי הראשון והשני פנימה לתוך לבנון, מה שמאפשר למערכות לקלוט את השיגור מוקדם יותר ולתת לתושבים יותר זמן להגיע למרחב מוגן תקני.

במסגרת המהלך, יוארך זמן ההתגוננות ב-72 יישובים בקו העימות הנמצאים במרחק של 0-9 קילומטרים מהגבול, לפי הפילוח הבא:

• 58 יישובים שהיו בזמן התגוננות מיידי יעברו ל-15 שניות

• שישה יישובים שהיו בזמן התגוננות 15 שניות יעברו ל-30 שניות

• שמונה יישובים שהיו בזמן התגוננות מיידי - יעברו ל-30 שניות

בעשרה יישובים בהם זמן ההתגוננות הוא מיידי לא יחול שינוי, זאת לאור שהנתונים שהתקבלו במהלך הבדיקה לא הספיקו על מנת לקבוע שניתן להאריך את זמן ההתרעה בעת שיגור מלבנון. כמו כן לא תינתן התרעה מקדימה על ירי מלבנון כפי שנעשה בעת שיגורים מאיראן, בעקבות חוסר יכולת לזהות את סוג הטילים בזמן השיגור.

בפיקוד העורף אומרים כי המהלך יקרה בשבוע הבא, ולאחר מכן יבחנו אזורים נוספים. כמו כן אמרו שהעדיפות ניתנה ליישובי קו העימות כיוון שהם נמצאים תחת אש מיידית.