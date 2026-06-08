כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, צפויה לאשר את מינויו של גונדר ערן נהון לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה.

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נהון היה המועמד המועדף על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שקידם תחילה את יועצו, דוד בבלי, כ"מועמד קש". המפכ"ל, שדחף למינוי קצין אחר, הסכים לבסוף למהלך.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: "אני מברך את מפכ"ל המשטרה על החלטתו למנות את עו"ד גונדר ערן נהון לתפקיד היועץ המשפטי של משטרת ישראל. גונדר נהון עשה עבודה מקצועית ומרשימה, תוך תרומה משמעותית לאכיפת החוק, לחיזוק המשילות ולהעמקת הריבונות בבתי הסוהר. מדובר בקצין מוערך, בעל ניסיון רב, ואני בטוח כי יתרום רבות למערך הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל וימשיך לשרת את הציבור במסירות ובמקצועיות".