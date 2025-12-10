"סכנה לשלום הציבור": צינור העברת השב"חים נסגר

"סכנה לשלום הציבור": בהנחיית המשטרה, מחסום פרה פרה של היישוב גבעת זאב, הממוקם צפונית לירושלים, נסגר עד שבמועצה יפעלו לתיקון ליקויי אבטחה חמורים שהתגלו במקום זאת ברקע מעצר המאבטחים של היישוב החשודים בהברחת מאות שב"חים פלסטינים דרך המחסום.

כמו כן, נעצר חשוד נוסף בפרשה, תושב מזרח ירושלים בן 40, חשוד בכך שתיאם בין השב"חים והמבריחים לבין המאבטחים, להם העביר בעצמו את השוחד. בחיפוש בביתו נתפסו מספר מכשירי טלפון ניידים ואלפי שקלים במזומן. מעצרו הוארך בשבעה ימים.

כאמור, מהחקירה עולה כי שבעת החשודים ניצלו את תפקידם כמאבטחי המחסום, גבו אלפי שקלים עבור כל רכב שהעביר שב"חים, ובכך צברו, כל אחד מהם, לכל הפחות עשרות אלפי שקלים. לפי גורמים בחקירה, הרשת איפשרה הכנסת מספר עצום של שוהים בלתי חוקיים, בהיקפים חריגים. כל ההליך - מתחת לאף של מערכת הביטחון.

החקירה נוהלה תקופה במתכונת סמויה, ובשבועות האחרונים הוקם צוות חקירה מיוחד ייעודי. עד כה נעצרו מספר מאבטחים ונותני שוחד, אך צפויים מעצרים נוספים של גורמים שפעלו מול מחסום "פרה פרה", ומול החשודים, שחלק מהם ניהלו בפועל את הרשת, כולל תיאומים, גביית כספים והעברת רכבי הסעות.

בין העצורים לא רק המאבטחים, אלא גם מנהלים בחברת האבטחה שהיו בין היתר אחראיים על שיבוץ העובדים במחסום. אחד אף נעצר "על חם" בזמן עבודתו, כאשר מספר שוטרי ימ"ר ירושלים עיכבו אותו. החשוד המרכזי בפרשה הינו פלסטיני תושב הכפר צאפא הסמוך למודיעין.