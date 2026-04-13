הנחיות ההתגוננות לקראת יום העצמאות: התקהלות של עד 5,000 איש ברחבי הארץ
בקו העימות שבגבול לבנון ניתן יהיה לקיים פעילות חינוכית בכפוף לקיומן בתוך המרחבים המוגנים • בירושלים פיקוד העורף צמצם את המכסה ל-5,000 בלבד • ההנחיות בתוקף עד למחר בשעה 20:00
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
פיקוד העורף עדכן הערב (שני) את הנחיות ההתגוננות, לקראת טקסי יום הזיכרון ואירועי יום העצמאות. החל משעה 21:00 תותר התקהלות של עד 5,000 אנשים בגולן דרום, בקעת בית שאן, בקעה, ים המלח, ירושלים, יהודה, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב, ערבה ואילת.
בנוסף, באזור קו העימות ניתן לקיים פעילויות חינוכיות בתוך המרחב המוגן; בגליל העליון ובצפון ניתן לקיים לימודים ממקום בהם ניתן להגיע למרחב מוגן. ההנחיות יהיו בתוקף עד ל-14 באפריל, מחר, בשעה 20:00
