פורעים יהודים הציתו מסגד בכפר שומרון וריססו גרפיטי

מתפרעים יהודים הציתו הלילה (בין רביעי לחמישי) מסגד בכפר הפלסטיני דיר איסתיא, צפונית לאריאל. על קירותיו רוססו כתובות הגרפיטי "תמשיכו לגנות, מוחמד חזיר" ו"לא מפחדים מאבי בלוט", מפקד פיקוד המרכז של צה"ל. שב"כ ומשטרה פתחו בחקירה משותפת.

הפעיל הפלסטיני נזמי סלמאן סיפר כי "קבוצת מתנחלים ניפצה את אחד מחלונות המסגד ושפכה לתוכו חומר דליק, דבר שהביא לשריפה בחלקים ממנו ולנזק למספר שטיחי תפילה מוסלמיים". סלמאן, הוסיף כי תושבים וצוותי הגנה הצליחו להשתלט על האש לפני שהתפשטה לאזורים נוספים. לטענתו, בעבר הוצת מסגד נוסף באזור, ובכפרים מרדה ויאסוף, הנמצאים בנפת סלפית.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס הלילה לאירועי האלימות בשטחים ואמר כי "יש חשש שאירועים כאלו בגדה המערבית יזלגו ויערערו את מה שאנחנו עושים בעזה, אנחנו נעשה הכל על מנת לוודא שזה לא יקרה".

אמש, לאחר תקיפת הפלסטינים על ידי פורעים יהודים בכפר דיר א-שרף, גינה הרמטכ"ל ותקף בחריפות את האירועים. "אנחנו ערים לתקריות האלימות, בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים, צה"ל לא יסובל תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק, אלו מעשנים שמנוגדים לערכינו".

צה"ל דיווח כי עם תחילתה של עונת המסיק, נרשמה עלייה חדה באירועי פשיעה לאומנית כלפי פלסטינים - 25 אירועים יותר מבשנה שעברה. בצבא אמרו שהם "נערכים לנקוט בצעדים דרקוניים נגד המעורבים בהתפרעויות".