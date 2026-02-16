הצנזורה אישרה לפרסם: שפת הקוד הפעולה של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר - אימוג'ים

הצנזורה הצבאית אישרה היום (שני) לפרסום כי קוד הפעולה של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר היה באמצעות אימוג'ים. מבדיקת הטלפונים של מחבלי הנוח'בה שנתפסו לאחר הטבח, עולה כי נעשה שימוש באותם אימוג'ים גם בשתי הפעמים הקודמות שבהן ארגון הטרור ניסה להוציא לפועל מתקפה רחבה.

מהפרטים שהותרו לפרסום עולה, כי השימוש באימוג'ים המדוברים זוהה באותם הטלפונים בספטמבר 2022 וגם באפריל 2023, כהכנה לניסיון מתקפה של חמאס על ישראל.

בעקבות כך, במערכת הביטחון הסיקו כי אותו רצף סמלים דיגיטליים היווה את שם הקוד הסודי שנועד להפעיל את המחבלים המתועבים ולשלוח אותם למסע ההרג והחורבן בעוטף עזה.

דובר צה"ל

בפעמים הקודמות, ארגון הטרור חמאס לא הוציא לפועל את תוכניתו בשל חילוקי דעות פנימיים בין בכיריו. עם זאת, בצה"ל מודים כי גם בניסיונות הקודמים, לא היו מצליחים לעלות מבעוד מועד על כוונתם של המחבלים לבצע פלישה רחבה ולממש את תוכנית "חומת יריחו" האכזרית, שהובילה לאסון הגדול בתולדות המדינה.

כאמור, ברגע שהפעילים קיבלו את האות, הם הגיעו למסגדים או לנקודות האיסוף, קיבלו תדריך והצטיידו בציוד צבאי או בעמדות שתוכננו מראש. הציוד כולל מספר פריטים, בהם: תיקים עם שמותיהם בהם היו תוכניות פעולה, מפות, חוברות להפעלת ציוד טכנולוגי, פעולות רפואיות למקרים ותגובות, ופקודות שחלקן הצביעו על תכנון הטבח.